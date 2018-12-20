Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Anadolu Efes'e transfer oldu

BURSA,(DHA)

Altyapıya verdiği önem ve yetiştirdiği sporcularla adından sıkça söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü\'nün altyapısından Türk basketboluna sunduğu 2005 doğumlu yıldızı Tolga Öz\'ü Anadolu Efes\'e transfer etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi\'nde gerçekleşen imza töreninde Büyükşehir Belediyepsor Kulübü Basketbol\'dan sorumlu yöneticileri Dergah Alkan, Yunus Emre Gelen; Anadolu Efes Kulübü Altyapı Sorumlusu Erdal Bibo, antrenörler Özcan Çakar ve Berat Şakrakdil\'i ağırladı. Sporcu Tolga Öz ve ailesi de imza töreni için hazır bulundu.

\"AMACIMIZ SPORU SEVDİREREK YETİŞTİRMEK\"

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol\'dan Sorumlu Yönetici Dergah Alkan, altyapıya yaptıkları yatırımın sporcu gelişimi açısından meyvelerini aldıklarını söyledi. Amaçlarının küçük yaştan itibaren sporu sevdirerek, ülke sporuna değerli sporcular yetişmesini sağlamak olduğunu söyleyen Alkan, \"Birçok sporcumuza transfer talepleri oluyor fakat biz yönetim olarak, onların daha iyi eğitim alabileceği, kendilerini daha fazla geliştirebileceği adreslere yönlendirmek istiyoruz. Tolga artık Anadolu Efes takımı için mücadele edecek. Büyükşehir Belediyespor olarak onun gelişimi için yakından takipçisi olacağız. Bize bu gençleri yetiştirme imkanı ve fırsatı veren Büyükşehir belediye Başkanımız Alinur Aktaş\'a çok teşekkür ederiz\" diye konuştu. Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Gelen ise, Tolga\'nın, Basketbol için önemli bir kültür olan Anadolu Efes\'te forma giyecek olmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

\"HEDEFİMİZ A TAKIM\'DA OYNATMAK\"

Tolga\'nın kendi takımlarına güç katacağını söyleyen Anadolu Efes Altyapı Sorumlusu Erdal Bibo ise, sporcunun kısa süre içinde milli takım formasını giyeceğini belirtti. Büyükşehir Belediyespor çatısı altında sporcuların iyi bir eğitim aldıklarının ortada olduğunu da vurgulayan Bibo, \"Türkiye çapında sporcu taramaları yapıyoruz. Tolga\'da o taramalarda gözümüze takıldı. Maçlarını takip ettik. Kendisini hemen kulübümüze katmak için çalışmalarımıza başladık. Büyükşehir Belediyespor ile irtibata geçtik. Onlarda bize yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A takım düzeyinde bir erkek takımı olmamasına rağmen, alt yapıda önemli işler başarmış gerçekten. Bunu maçlarını izlerken gördük. Biz Tolga\'nın A takım düzeyinde basketbol oynaması için çaba sarf edeceğiz. Gelişimini takip edeceğiz. Oynamaya başladıktan itibaren milli takım radarına takılacağına eminiz\" diye konuştu.

\"EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM\"

Genç sporcu Tolga Öz ise önemli bir kulübe gidecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Emeklerinden dolayı antrenörlerine teşekkür eden genç sporcu, \"Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve antrenörlerimin üzerimde büyük emeği var. Basketbol için çok önemli bir takıma gidiyorum. İnşallah kendimi daha da geliştirip Bursa\'yı, ailemi ve antrenörlerimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından Anadolu Efes Altyapı Sorumlusu Erdal Bibo, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yöneticileri Alkan ve Gelen\'e isimleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ın adının bulunduğu 16 numaralı forma hediye etti.

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