Bursa Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Geçen yıl ETTU Kupası, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupasını zirvede tamamlayarak üç kulvarda şampiyonluk yaşayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Fransa temsilcisi TT Saint Quentinois takımını kendi evinde de 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

BUSKi Masa Tenisi Salonu’nda dolu tribünlere karşı oynanan maçın ilk eşleşmesinde yeşil-beyazlıların tecrübeli sporcusu Le Ho Ching rakibi Avrorc Le Mansec karşısında ilk sette 5-11 yenik düşse de salonda bulunan spor severlerin yoğun desteği ile oyunu kendi lehine çevirerek ikinci ve üçüncü setleri 11-7 ve 11-4 kazandı ve setlerde skoru 2-1’e getirdi. Karşılıklı hatalarla geçen maçın dördüncü setinde rakibine 11-9 boyun eğen Lee Ho Ching final setini 11-7 geçerek eşlemeyi 3-2 ile sonlandırırken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü maçta 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci eşleşmesinde Melek Hu rakibi Hsien-tzu Cheng karşısında ilk sette 11-7 ile 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci ve üçüncü setlerde 6-11 ve 8-11 kaybederek 2-1 geriye düştü. Eşleşmenin dördüncü setine iyi başlayarak rakibini 11-8 geçen Melek Hu final setini de 11-6 geçerek eşleşmeyi 3-2 önde tamamladı ve skoru 2-0’a getirdi.

Maçın son eşleşmesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde Yana Noskova rakibi Audrey Zarif’i 11-6, 9-11,11-6 ve 11-4 ile 3-1 ile geçmeyi başardı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yarı finalde Almanya’nın TTC Berlin Eastside takımı ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar ilk maçı 15 Mart’ta BUSKİ Masa Tenisi Salonu’nda oynayacak.

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