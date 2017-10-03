Bursa Büyükşehir Belediyespor hazırlıklarını Bulgaristan'da tamamlayacak

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi son hazırlığını Bulgaristan\'da tamamlayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan\'ın önemli voleybol kulüplerinden Maritza Plovdiv VC\'nin ev sahipliği yapacağı Plovdiv Cup 2017\'ye katılacak. Geçtiğimiz sezonu Avrupa\'da CEV Challenge Kupası\'nı kazanarak tamamlayan yeşil beyazlı ekip, böylelikle yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bulgaristan\'da tamamlayacak.

BURSA\'DA KARŞILAŞMIŞLARDI

Maritza Plovdiv VC tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen turnuvaya ev sahibi Maritza Plovdiv VC ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü\'nün yanı sıra Romanya takımları Dinamo Bükreş ,CSM Bükreş ve Yunanistan\'ın Olympiakos takımları da katılıyor. Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz haftalarda Bursa\'da düzenlenen Cengiz Göllü Bursa Cup\'ta Maritza Plovdiv VC ile karşılaşırken, Bulgaristan ekibini 25-21, 25-13 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor\'un turnuvadaki maç takvimi ise şu şekilde;

4 Ekim 2017 Çarşamba: Maritza Plovdiv VC-Bursa BBSK (Saat 18:00)

5 Ekim 2017 Perşembe: Bursa BBSK-Dinamo Bükreş (Saat 15:30)

6 Ekim 2017 Cuma: Bursa BBSK-Olympiakos (Saat 18:00)

7 Ekim 2017 Cumartesi: Bursa BBSK-CSM Bükreş (Saat 15:30)

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