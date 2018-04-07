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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi!

TTC Berlin Eastside: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 BERLİN / DHA Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Almanya ekibi TTC Berlin Eas

07 Nisan 2018 12:28

TTC Berlin Eastside: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

BERLİN / DHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Almanya ekibi TTC Berlin Eastside\'a 3-1 kaybetmesine rağmen finale yükseldi.
Almanya\'nın Marzahn-Hellersdorf kentinde oynanan rövanşın ilk eşleşmesinde temsilcimizin kaptanı Melek Hu, ev sahibi ekibin oyuncusu Georgina Pota\'ya 7-11, 11-7, 11-8, 8-11 ve 11-2\'lik setlerle 3-2 yenildi ve Alman takımı 1-0 öne geçti.
İkinci eşleşmede Bursa Belediyesporlu Simay Kulakçeken, rakibi Shiho Matusudaira\'ya 11-8, 11-9 ve 11-9\'luk setlerle 3-0 mağlup oldu ve ev sahibi takım durumu 2-0\'a getirdi.
Üçüncü eşleşmede Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yana Noskova ile Irina Palina karşılaştı. Noskova, rakibini 11-5,11-8 ve 12-10\'luk setlerle 3-0 yenerek skoru 2-1\'e taşıdı.
Dördüncü eşleşmede de Simay Kulakçeken, Alman takımından Georgina Pota\'ya 11-9, 11-2 ve 11-4\'lük setlerle 3-0 yenildi ve mücadeleyi Alman takımı 3-1 kazandı.
İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanşı kaybetmesine rağmen Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi\'nde finale çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Müsabakalar öncesi seremoni
- Karşılaşmadan detaylar

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