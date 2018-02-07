Bursa Büyükşehir Belediyespor, Charleroi Volley'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Risto Strandson (Estonya) (xx), Armando Simbari (İtalya) (xx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yaren Hatipoğlu (xxx), Fatma Yıldırım (xxx), Yvon Belien (xx), Oleksandra Bytsenko (xxx), Merve İkbal Albayrak (xx), Cansu Aydınoğulları (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxx/ libero, Sinem Kocaman (xx), Aslı Tecimer x, Nuran İnce x)

CHARLEROI VOLLEY: Michaela Jurcikova (xx), Nikolina Jelic (xx), Charline Humblet (xx), Juliette Thevenin (xx), Flore Evrard (xx), Julie Hanon (xx) (Marine Hannaert x/ libero, Cathy Desmedt x, Farnoosh Sheikhi x)

SETLER: 33-31, 25-20, 25-23

SÜRE: 88 dakika (35, 26, 27)

CEV Challenge Kupası’nı üçüncü kez müzesine götürmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8’li finaller rövanş mücadelesinde Belçika ekibi Charleroi Volley’i Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. Belçika’da oynanan ilk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj sağlayan yeşil-beyazlı ekipte başantrenör Angelo Anibal Vercesi, sıklıkla şans tanıdığı Leys Charlotte, Ergül Avcı ve Emiliya Dimitrova’yı dinlendirirken, temsilcimiz ilk sette zorlandı. Üstünlüğün sürekli olarak el değiştirdiği set tie-break sayılarına uzarken, Cansu Aydınoğulları’nın başarılı blok sayısı sonrasında bu seti 33-31 kazandı.

İkinci sette ise iyi bir başlangıç yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üst üste bulduğu sayıların ardından farkı da açmaya başladı. Belçika temsilcisinin sonradan ortaya koyduğu direnç karşısında da blok sayıları ve Oleksandra Bytsenko’nun skorer yönüyle sonuca giden yeşil-beyazlı ekip, bu seti de 25-20 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette de oyunun hakimiyetini elinde tutan yeşil-beyazlı ekip, son bölümlere doğru rehavete kapılınca Belçika temsilcisi skoru 22-22’ye eşitledi. Ancak bu anlarda hata yapmayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu seti 25-23 kazanırken, maçtan da 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

FOTOĞRAFLI