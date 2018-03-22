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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda finalde

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı finali ilk maçında evinde 3-0 ile geçtiği Fransa temsilcisi VB Nantes'ı deplasmanda da 3-0'lık skorla geçerek finale adını yazdırmayı başardı

22 Mart 2018 02:59

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı finali ilk maçında evinde 3-0 ile geçtiği Fransa temsilcisi VB Nantes\'ı deplasmanda da 3-0\'lık skorla geçerek finale adını yazdırmayı başardı.
Nantes Mangin Beaulieu Spor Kompleksi\'nde oynanan karşılaşmanın ilk setinde uzun süre rakibinin gerisinde kalan yeşil beyazlılar, köşelerden bulduğu sayı fırsatlarını iyi değerlendirerek öne geçmeyi bildi ve seti 25-18 önde tamamlayarak setlerde 1-0 öne geçti. Kazanılan setin ardından rakibinin tur umutlarını tüketen Bursa temsilcisi, ikinci seti 25-16 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Oldukça çekişmeli geçen maçın üçüncü setini 25-23 ile geçen yeşil beyazlılar, maçı 3-0 kazandı.
Bu sonuçla CEV Challenge Kupası’nda finale adını yazdırmayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, finalde geçen yılın finalisti Olympiakos ile karşılaşacak. İki maç üzerinden oynanacak final etabında ilk maç 4 Nisan Çarşamba günü Yunanistan\'da, rövanş maçı ise 11 Nisan Çarşamba Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda oynanacak.

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