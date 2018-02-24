Bursa Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 3-1

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Yasin Okumuş (xx), Tuncay Sevim (xx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xx), Leys Charlotte (xxx), Fatma Yıldırım (xxx), Yvon Belien (xxx), Nilay Karaağaç (xx), Emiliya Dimitrova (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxx/libero, Cansu Aydınoğulları xx, Aleksandra Bytsenko x)

VAKIFBANK: Gözde Kırdar (xx), Zhu Ting (xxx), Kübra Çalışkan (xx), Lonneke Sloetjes (xxx), Naz Akyol Aydemir (xx), Milane Rasic (xx) (Gizem Güner Örge xx, Ayça Aykaç x/libero, Robinson Kelsey xxx, Cansu Özbay x, Melis Durul x, Melis Ayşe Gürkaynak x, Tuğba Şenoğlu x, Zehra Güneş x)

SETLER: 22-25, 25-20, 28-26, 25-19

SÜRE: 117 dakika (28, 32, 32, 25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22’nci ve normal sezonun son haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Vakıfbank, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda kozlarını paylaştı. Karşılıklı sayılar ile başlayan mücadelede Lonneke Sloetjes’in sayısıyla Vakıfbank teknik molaya 11-12 önde girdi. Son sayılara da 20-22’lik skor avantajıyla giren konuk ekip karşısında Bursa BŞB, skoru her ne kadar 22-22’ye eşitlese de akabinde Leys Charlotte’un servis hatası ve Fatma Yıldırım’ın da basit hatasıyla birlikte üst üste 3 sayı rakibine verdi ve ilk seti Vakıfbank, 22-25 kazandı.

İkinci set de karşılıklı sayılar ile başlarken 5-5’lik eşitliğin ardından Bursa BŞB, Emiliya Dimitrova ve Yvon Belien’in devreye girmesiyle 8-1’lik seri yakaladı (13-6). Ancak Vakıfbank ekibi, uzun süren itirazları sonrası kazandığı sayı ile birlikte bu seriye son verdi. Geride kalan bölümde konuk ekibin bir ara skoru 22-20’ye çekmesine karşın Büyükşehir Belediyespor, 25-20 kazandığı bu setin ardından maça denge getirdi.

Üçüncü sette de her iki ekip başa baş bir mücadele ortaya koyarken, üstünlük de sürekli olarak el değiştirdi. Bursa BŞB, Emiliya Dimitrova ve Yvon Belien; Vakıfbank ise Lonneke Sloetjes ve Kelsey Robinson ile bu bölümde etkili olurken teknik molaya 11-12 konuk ekip önde girdi. Tie-break sayılarına uzayan sette 2 kez set servisi avantajı yakalayan Vakıfbank bunları değerlendiremezken, Leys Charlotte ile üst üste 2 sayı bulan Bursa BŞB, bu seti 28-26 kazanarak öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan taraf Vakıfbank olurken kısa sürede toparlanan Bursa BŞB, teknik molaya da Emiliya Dimitrova’nın sayısıyla 11-9 önde girdi. Bu bölümde sayı avantajını koruyan ev sahibi, daha sonra 4-0’lık seri yakaladı ve skoru 20-15’e çekti. Savunmada gösterdiği başarıyla da bu avantajını iyi değerlendiren Bursa BŞB, seti 25-19 ve maçı da 3-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından ligin normal sezonunu Bursa BŞB, 12 galibiyetle 5\'nci sırada tamamlarken, Vakıfbank ise 3’üncü mağlubiyetini aldı.

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