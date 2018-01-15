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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Seramiksan: 3 - 1

BURSA,(DHA) -  SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Bilal Çağlar BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma Yıldırım, Ergül Eroğlu, Bytsenko, Leys, Belien, Nilay Karaağaç (Aylin Sarıoğlu, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak) SERAMİKS

15 Ocak 2018 00:29

BURSA,(DHA) - 

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Bilal Çağlar
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma Yıldırım, Ergül Eroğlu, Bytsenko, Leys, Belien, Nilay Karaağaç (Aylin Sarıoğlu, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak)
SERAMİKSAN: Malasevic, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Bayramova, Krsmanovic, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Işıl Öz, Müge Örencik, Gizem Mısra Aşçı, Rida Erlalelitepe)
SETLER: 25-23, 20-25, 25-15, 25-22
SÜRE: 112 dakika (27, 29, 26, 30)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 13\'üncü hafta karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Seramiksan\'ı 3-1 mağlup etti. 
 

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