Bursa Büyükşehir Belediyespor - Seramiksan: 3 - 1

BURSA,(DHA) -
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Bilal Çağlar
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma Yıldırım, Ergül Eroğlu, Bytsenko, Leys, Belien, Nilay Karaağaç (Aylin Sarıoğlu, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak)
SERAMİKSAN: Malasevic, Ceyda Demirhan, Meryem Boz, Bayramova, Krsmanovic, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Işıl Öz, Müge Örencik, Gizem Mısra Aşçı, Rida Erlalelitepe)
SETLER: 25-23, 20-25, 25-15, 25-22
SÜRE: 112 dakika (27, 29, 26, 30)
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 13\'üncü hafta karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Seramiksan\'ı 3-1 mağlup etti.