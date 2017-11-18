Bursa Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 2-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - FİLEDE Bursa derbisinde gülen taraf Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u 3-2 yenen Nilüfer Belediyespor oldu.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Ali Bağde (xx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xx), Charlotte Leys (xxx), Fatma Yıldırım (xx), Yvon Belien (xxx), Emiliya Dimitrova (xxx), Cansu Aydınoğulları (xx) (Aylin Sarıoğlu /libero (xx), Yaren Hatipoğlu (xx), Aleksandra Bytsenko (xx), Nilay Karaağaç (xx), Merve İkbal Albayrak (xx))

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler (xxx), Selih Hazal Arifoğlu (xx), Elise Anne Buijs (xxx), Carolina Ana Da Silva (xxx), Ceyda Aktaş (xxx), Duygu Düzceler (xx) (Funda Bilgi /libero (xx), Elif Boran (x), Sinem Bayazıt (x), Özgenur Yurtdagülen (xx), Merve Tanıl (x))

SETLER: 22-25, 25-16, 15-25, 25-20, 15-17

SÜRE: 138 Dakika (30, 28, 24, 31, 25)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi 8\'inci hafta maçında Bursa derbisinin heyecanı yaşandı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda oynanan mücadelede Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor\'u konuk etti. Mücadelede her iki ekip de etkili başlarken, heyecan son sayılara dek sürerken; ilk sette gülen taraf 25-22\'lik skorla Nilüfer Belediyespor oldu. İkinci sette ise Dimitrova\'nın da etkili oyunuyla file üzerindeki hakimiyeti ele geçiren Büyükşehir Belediyespor, 28 dakika süren bu seti 25-16 kazanarak setlerde durumu eşitledi.

Üçüncü sete gelindiğinde bu kez Nilüfer Belediyespor daha etkili bir görüntü çizdi. Teknik molaya 4 sayılık avantajla önde giren konuk ekip, bu avantajını Buijs ve Da Silva\'nın skorer oyunuyla sürdürdü ve bu seti 25-15 kazanarak bir kez daha öne geçti. Dördüncü sete ise iyi başlayan Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı erken açarken sonuca da rahat gitti ve 25-20\'lik skorla kazandığı set sonrası maçı tie-break setine taşıdı.

Her iki ekip de final setine karşılıklı sayılarla başladı. Üstünlüğün sürekli olarak el değiştirdiği bu setin son sayıları nefes keserken Nilüfer Belediyespor, 17-15 önde bitirdiği bu setin ardından maçı da 3-2 kazanmış oldu. Sahanın en skorer ismi ise, 29 sayı kaydeden Nilüfer Belediyespor\'dan Buijs oldu.

FOTOĞRAFLI