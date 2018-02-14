Bursa Büyükşehir Belediyespor - İlbank: 3-0

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Tuncay Sevim (xxx), Şahin Kara (xxx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xxx), Leys Charlotte (xxx), Fatma Yıldırım (xxx), Aleksandra Bytsenko (xxx), Merve İkbal Albayrak (xxx), Cansu Aydınoğulları (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxx, Sinem Kocaman xx/libero, Yaren Hatipoğlu xxx, Aslı Tecimer xx, Nurhan İnce xx)

İLBANK: Yanelys Santos (xx), Eylül Karadaş (xx), Tuğçe Öcal (xx), Ceren Karagöl (xx), Zeynep Oturan (xx), Gökçen Denkel (xx) (Aleyna Sevim xx, Selen Ursavaş xx/libero, Begüm Pınar Özsu xx, Melda Güler xx, İlayda İşçimen xx)

SETLER: 25-9, 25-13, 28-26

SÜRE: 70 dakika (17, 21, 32)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20’nci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, şu ana dek galibiyetle tanışamayan İlbank’ı ağırladı. Oldukça genç bir kadroya sahip rakibi karşısında ev sahibi ekip, ilk bölümlerde yakaladığı momentumla 9-1’lik skor avantajına sahip olurken teknik molaya da 12-4 önde girdi. Ardından ritmini sürdüren Bursa temsilcisi sadece 17 dakika süren bu seti 25-9 kazandı. İkinci sette de oyunun tek hakimi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, her ne kadar İlbank’ın direnciyle karşılaşsa da bu bölümü de 25-13 önde geçti ve setlerde durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü setin ilk sayısı ise İlkbank’tan gelirken, konuk ekip maçta ilk kez öne geçti. Ancak yeşil-beyazlı ekip, üst üste aldığı 6 sayıyla birlikte yeniden oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve teknik molaya da 12-5 önde girdi. Ancak daha sonrasında İlbank’ın oyuncuları müthiş bir mücadele örneği sergilerken, üst üste 4 sayı alarak farkı eritmeye başladı. Skor 14-9 ev sahibi lehine olduktan sonra bir kez daha üst üste sayılar bulan konuk ekip, skoru 14-14’e getirmeyi başardı. Daha sonrasında her iki ekibin de karşılıklı sayıları görülürken, set de tie-break sayılarına uzadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ergül Eroğlu\'nun üst üste 2 sayısıyla seti 28-26 ve maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu galibiyetin ardından Bursa temsilcisi ligde 11’inci kez kazanırken, İlbank ise 20’nci maçından da mağlup ayrıldı.

FOTOĞRAFLI