Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank: 3-0

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Nürper Özbar (xxx), Ali Bağde (xxx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gizem Karadayı (xx), Ergül Eroğlu (xx), Leys Charlotte (xxx), Fatma Yıldırım (xx), Emiliya Dimitrova (xxx), Cansu Aydınoğulları (xx) (Aylin Sarıoğlu (xx), Aleksandra Bytsenko (xx), Nilay Karaağaç (xx), İkbal Merve Albayrak (xx))

HALKBANK: Derya Çağıran (xx), Wilma Rosell Salas (xxx), Ceyda Durukan (xx), Fulden Ural (xx), Aslıhan Kılıç (xx), Sanchez Rachel Perez (xx), D.Echevarria Ramirez (xx) (Simge Yalçın (xx), Burcu Tutku Yüzgenç (xx), Naz Hande Şimşek (x))

SETLER: 25-20, 29-27, 25-22

SÜRE: 102 DAKİKA (33, 37, 32)

BURSA Büyükşehir Belediyespor, ligde sahasında ağırladığı Halkbank\'ı 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nin 4\'üncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Halkbank\'ı ağırladı. Yeşil beyazlı ekip, Fatma\'nın smaç sayılarıyla ilk bölümde etkili olurken teknik molaya da 12-9 önde girdi. Dönüşte de bu kez ev sahibi ekipten Dimitrova skorer kimliğiyle sahne aldı ve Büyükşehir Belediyespor ilk seti 25-20\'lik üstünlükle tamamladı.

İkinci sette ise Büyükşehir Belediyespor, rakibin direnciyle karşılaşsa da yine de teknik molaya 12-11\'lik skor avantajıyla girdi. Ancak Halkbank savunmadaki bloklarının yanı sıra, Rosell Salas\'ın da iyi oyunuyla dönüşte öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan setin son bölümlerinde kazananı tie-break sayıları belirlerken hata yapmayan yeşil beyazlı ekip bu seti de 29-27 kazanarak maçta durumu 2-0\'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf bu kez Halkbank oldu. File üzerinde rakibine hakimiyet kuran Halkbank rakibinin hatalarını değerlendirdi ve teknik molaya 7-12 önde girdi. Dönüşte tecrübesini ortaya koyan Büyükşehir Belediyespor, bloklarıyla yeniden oyuna getirirken son sayılara doğru da öne geçti. Nitekim bu üstünlüğünü sürdüren yeşil beyazlı ekip Dimitrova\'nın üst üste sayılarıyla seti 25-22, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor\'da 18 sayıyla en skorer isim Dimitrova olurken, maçın en çok sayı atan oyuncusu ise Halkbank\'tan 23 sayıyla Rosell Salas oldu.

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