Bursa Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 1-3

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Burhan İlhan (xxx), İbrahim Ünal (xxx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xxx), Charlotte Leys (xxx), Fatma Yıldırım (xxx), Nilay Karaağaç (xxx), Emiliya Dimitrova (xxx), Yvon Beilen (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxx/ libero, Cansu Aydınoğulları x, Aleksandra Bytsenko x, İkbal Albayrak x)

GALATASARAY: Tatiana Kosheleva (xxx), Aslı Kalaç (xxx), Gamze Alkaya (xxx), Hristina Ruseva (xxx), Neslihan Güler Demir (xxx), Dobriana Rabadzhieva (xxx) (Gizem Karadayı xxx libero, Nursevil Aydınlar x, Sinead Jack x, İlkin Aydın x, Bihter Dumanoğlu x)

SETLER: 14-25, 22-25, 25-21, 22-25

SÜRE: 104 Dakika (20, 26, 26, 32)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Galatasaray deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u 3-1 yendi.

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18’inci hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Galatasaray’ı ağırladı. İlk sette etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, teknik molaya da 12-7 önde girdi. Tatiana Kosheleva ile Dobriana Rabadzhieva, Galatasaray’ın skor yükünü çekerken Neslihan Demir Güler’in servisleri ise yeşil beyazlı ekibi zorladı ve bu seti konuk ekip 25-14\'lük üstünlükle tamamladı.

İkinci sete de tutuk başlayan Bursa BŞB, Fatma Yıldırım’ı kullanarak yeniden toparlanmaya çalıştı. Teknik molaya ev sahibi ekip 12-11 önde girerken, mola sonrasında da üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Emiliya Dimitrova’nın sayılarıyla direnç gösteren Bursa BŞB’ye karşı Galatasaray, son sayılara doğru Bursa ekibinin hatalarını da iyi değerlendirdi ve Dobriana Rabadzhieva’nın kendi yarı alanına kaçan topu öldürmesiyle bu seti de 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sete ilk iki sete nispeten daha iyi başlayan Bursa BŞB, skor avantajını yakalarken seyircisinin de desteğini almaya başladı. Teknik molaya 12-10 önde giren yeşil-beyazlı ekip, bu küçük avantajını mola sonrasında da sürdürdü. 21-21’lik eşitlikle girilen son sayılarda üst üste 4 sayı kazanan Bursa BŞB, bu seti de 25-21 alarak setlerde de durumu 2-1\'e getirdi.

Dördüncü sete ise moralli başlayan yeşil-beyazlı ekip ilk bölümde 4-1’lik skor avantajını yakalasa da bunu sürdüremedi. Galatasaray, teknik molaya 11-12’lik skorla önde girerken, 22-22’lik eşitliğin ardından blokta 2 sayı daha kazandı ve Alikaya’nın servisten bulduğu sayıyla bu seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray ligde 13’üncü kez kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 9’uncu yenilgisini aldı.

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