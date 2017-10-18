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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe: 1-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Ali Bağdem (xx) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xx), Leys Charlotte (xx), Fatma Yıldırım (xx), Yvon Belien (xx), Nilay Karaağaç (x), Emiliya Dimitrova (xx) (Gizem

18 Ekim 2017 23:58

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Ali Bağdem (xx)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xx), Leys Charlotte (xx), Fatma Yıldırım (xx), Yvon Belien (xx), Nilay Karaağaç (x), Emiliya Dimitrova (xx) (Gizem Karadayı (Libero) (xx), Aleksandra Bytsenko xx, Cansu Aydınoğlulları x, Yaren Hatipoğlu (x))
FENERBAHÇE: Ezgi Dağdelenler (xx), Polen Uslupehlivan (xxx), Dicle Nur Babat (xx), Nootsara Tomkom (xxx), Eda Dündar Erdem (xxx), Mia Jerkov (xxx) (Merve Dalbeler (Libero) (xx), Çağla Akın (x), Damla Çakıroğlu (x), Polina Rahimova (xxx), Bahar Toksoy Guidetti (xx))
SETLER: 26-28, 25-19, 20-25, 23-25
SÜRE: 118 (24, 28, 26, 30)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nin ilk hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cengiz Göllü Spor Salonu\'nda ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe\'ye 3 - 1 yenildi.

Zorlu randevunun ilk bölümlerinde sarı lacivertli ekip Eda Erdem ve Mia Jerkov ile etkili olurken, teknik molaya da 12-10 önde girdi. Setin son bölümleri nefes keserken, blok sayılarıyla ayakta kalan yeşil beyazlı ekip, bulduğu servis sayısıyla da skoru 23-23\'e eşitledi. Ancak daha sonra Fenerbahçe\'den Mia Jerkov ile üst üste blok-out sayıları bulan sarı lacivertli ekip, ilk seti 26-28 kazandı.

2\'nci set karşılıklı sayılar ile başlarken, ev sahibi Büyükşehir Belediyespor taraftarının desteğiyle oyunda ritmini buldu. Teknik molaya 12-9\'luk skor avantajıyla giren yeşil beyazlı ekip, Cansu Aydınoğulları\'nın servisinden üst üste bulduğu sayılarla set sayısı şansı yakaladı. Akabinde ise Ergül Eroğlu\'nun smacıyla sonuca giden yeşil beyazlı ekip, bu seti 25-19 kazanarak maça da denge getirdi.

HEYECAN FIRTINASI YAŞANDI

3\'üncü set de başa baş bir mücadeleye sahne olurken, Fenerbahçe teknik molaya 11-12\'lik üstünlükle girdi. Nitekim file üzerindeki üstünlüğünü Tomkom Nootsara\'nın da skorer oyunuyla sürdüren sarı lacivertli ekip, bu seti de 20-25 kazanarak setlerde yeniden öne geçti. 4\'üncü sette ise bu kez roller değişirken, teknik molaya 12-10 önde giren taraf Büyükşehir Belediyespor oldu. Ancak setin son bölümlerine gelindiğinde Polen Uslupehlivan ve Eda Erdem\'in sayılarıyla beraber tecrübesini ortaya koyan Fenerbahçe bu seti 23-25 ve maçı da 1-3\'lük skorla kazanarak lige galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe\'den 22 sayıyla Polina Rahimova olurken, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'dan Emiliya Dimitrova ise 20 sayı kaydetti.

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