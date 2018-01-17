Bursa Büyükşehir Belediyespor - Çanakkale Belediyespor: 3-0

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Serdar Nışancıoğlu (xxxx), Yasin Okumuş (xxxx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xxx), Charlotte Leys (xxx), Fatma Yıldırım (xxx), Yvon Belien (xxx), Emiliya Dimitrova (xxx), Cansu Aydınoğulları (xxx) (Aylin Sarıoğlu xxxx/ libero, Aleksandra Bytsenko xx , Nilay Karaağaç xx, Merve İkbal Albayrak xxx)

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Maren Fromm (xxx), İpek Soroğlu (xxx), Seda Arısoy (xxx), Gözde Dal İrgi (xx), Gomes Joyce (xxx), Jelena Alajbeg (xxx) (Ceren Önal xxx/ libero, Elif Uzun xx, Ceren Çınar xx)

SETLER: 25-23, 30-28, 25-19

SÜRE: 94 Dakika (27, 38, 29)

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde sahasında ağırladığı Çanakkale Belediyespor\'u set vermeden rahat geçti.

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, 14’üncü hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor’u Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. İlk sette etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekipte pasör Cansu oyunu iyi yönlendirirken Dimitrova, Fatma ve Ergül’ün sayılarıyla Bursa temsilcisi ritim buldu. Ancak son sayılara doğru geriye düşen yeşil beyazlı ekip, kader sayılarında hata yapmayınca bu seti 25-23’lük skorla önde tamamladı.

İkinci set de karşılıklı sayılar ile başlarken, Çanakkale Belediyespor uzun süre oyunu önde götürdü. Teknik mola dönüşüyle birlikte toparlanan Büyükşehir Belediyespor oyuna yeniden ortak olurken, son sayılar da nefes kesti. Tie-break sayılarına uzayan sette Cansu’nun servisi sonrası bulduğu sayı ile bu bölümü de 30-28’lik skorla üstün bitirdi.

Üçüncü sete de iyi başlayan Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı da giderek açtı. Teknik molada dönüşünde ise iyice rahat bir oyun ortaya koyan yeşil beyazlı ekip, özellikle Dimitrova\'nın elinden bulduğu sayı ve libero Aylin\'in başarılı performansıyla sonuca giderek bu seti 25-19 ve maçı da 3-0 kazandı. Bursa temsilcisi ligde üst üste 2\'nci, ligdeki ise 6\'ncı galibiyetini elde etti.

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