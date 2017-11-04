Bursa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 3-0

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyespor, ligde Beşiktaş karşısında rahat bir oyun ortaya koyarak maçı set vermeden kazandı.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Ali İhsan Gözü (xx)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Eroğlu (xx), Charlotte Leys (xx), Fatma Yıldırım (xx), Yvon Belien (xx), Emiliya Dimitrova (xx), Cansu Aydınoğulları (xx) (Gizem Karaday (xx) /libero, Nilay Karaağaç (x), Merve İkbal Albayrak (x),

BEŞİKTAŞ: Maja Malgroz Tokarska (xx), Seda Zeynep Uslu (x), Şeyma Ercan (x), Ceylan Arısan (x), Alesia Rykhliuk (x), Olga Biryukova (x) (Pınar Eren (x) /libero, Dilara Bilge (x), Azizova Marharyta (x), Humay Topaloğlu (x), Simay Gazi (x))

SETLER: 25-14, 25-19, 25-18

SÜRE: 86 Dakika (24, 30, 32)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 6\'ncı haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş\'ı konuk etti. Maçın ilk anlarından itibaren file üzerindeki hakimiyeti elinde bulunduran yeşil-beyazlı ekip, Emiliya Dimitrova ile etkili olurken ilk seti de 25-14\'lük rahat bir skorla kazandı. İkinci sette de rakibin direncine karşı savunmada kurduğu bloklarla cevap veren Büyükşehir Belediyespor, Yvon Belien ve Ergül Eroğlu\'nun sayılarıyla son sayılara rahat girdi. 25-19 kazandığı ikinci setin ardından maçta rahatlayan yeşil beyazlı ekip, üçüncü sette de üstün bir oyun ortaya koydu ve seti de 25-18 önde tamamlayarak maçı da 3-0 kazandı.

Büyükşehir Belediyespor böylelikle ligdeki 3\'üncü galibiyetini alırken, Beşiktaş ise 4\'üncü kez sahadan yenik ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu ise yeşil-beyazlı ekipten 14 sayıyla Emiliya Dimitrova oldu.

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