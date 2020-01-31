Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 8 milyon lira değerinde 'hediyelik' ihalesi: 24 ayar altın işlemeli ibrik, ipek halı, bornoz takımı...

İller Bankası'na en çok borcu olan belediyelerin başında gelen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında ‘Temsil, Ağırlama ve Tanıtım Organizasyonları İle Kent Anı Objelerinin Tedariki Hizmet İşi’ başlığıyla yaptığı ihaleyle hediyelik 250 adet 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik aldığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 7 milyon 990 bin TL ödenen ihale kapsamında başkanının Alinur Akbaş olduğu AKP'li belediyenin konuklarına vermek üzere aldığı hediyeler arasında bulunanlar şöyle oldu:

30 hançer şeklinde Bursa bıçağı,

250 çini,

100 altın işlemeli tabak,

150 altın işlemeli ibrik,

15 el dokuması ipek halı,

3 bin kutu kestane şekeri,

250 ipek kravat,

200 el dokuması ipek şal,

10 bin fular,

15 bin el havlusu,

100 bornoz seti.

AKP’li belediye ihale kapsamında 250 kişilik VIP konaklama hizmeti de aldı. İhale dosyasında VIP konaklamaya ilişkin, “Protokol kapsamında gelen üst düzey devlet erkanı (Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Kabine Üyeleri gibi) misafirlerin konaklamaları gerektiği durumlarda beş yıldızlı otelde özel odalarda tam pansiyon olarak konaklamasının sağlanması, otel rezervasyonların yapılması ve takibi. Kalabalık organizasyonlarda otellerde bir mihmandar veya irtibat görevlisi bulundurulması” ifadelerine yer verildi.

VIP araç da unutulmadı

AKP’li belediye kente gelen yerli ve yabancı devlet erkanı için şoförlü VIP araç ve minibüs de kiraladı. Minibüsün “Camlarının renkli olması, içerisinde buzdolabı, LCD ekran televizyon, klima ve özel iklimlendirme bulunması, tüm koltukların elektrik kumandalı olması” istendi.