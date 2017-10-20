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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI ALTEPE'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

"İnşallah görev devam edecek"  "Şu an herhangi  birşey yok" Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA İstifası istenen isimler arasında yeraldığı belirtilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, Bosna Hersek'ten İstanbul'a geldi

20 Ekim 2017 16:38

\"İnşallah görev devam edecek\" 

\"Şu an herhangi  birşey yok\"

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA
İstifası istenen isimler arasında yeraldığı belirtilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, Bosna Hersek\'ten İstanbul\'a geldi. Altepe, Atatürk Havalimanı\'nda ikinci kez gazetecilerin sorularını yanıtladı. Recep Altepe, \"İstifanız istendi mi?\" sorusuna şöyle  \"Benim öyle birşeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa\'ya geri dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu an açıklanacak birşey yok. Görevimizin başındayız\" diye cevap verdi.
Altepe, \"Cumhurbaşkanıyla görüşmeniz oldu mu?\" şeklindeki soruya ise  \"Şu an birşey yok olursa açıklarız. Şu an herhangi  birşey yok\" şeklinde cevap verdi.
\"İstifanız istendi mi\" sorusuna ise Altepe, \"Herhangi bir konu gelişirse açıklama yaparız\" yanıtını verdi.


Görüntü Dökümü:
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-Altepe\'nin gelişi
-Açıklaması
-Detaylar
 

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