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BBC Türkçe

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen AKP'li belediye başkanlarından Recep Altepe, bir basın toplantısı düzenleyerek görevden ayrıldığını açıkladı. Altepe, "Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize ya

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) yerel yöneticilerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe görevden ayrıldığını açıkladı.

Recep Altepe, Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılışında, belediye başkanlığı dönemindeki hizmetlerini anlattığı bir konuşma yaptıktan sonra basın mensuplarına istifa ettiğini söyledi.

Altepe, "Her girdiğimiz seçimlerden zaferle çıktık...Yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Her zaman için güvenimizi koruduk" dedi.

Buna karşılık artık görevde kalma koşullarının kalmadığını da belirten Altepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum."

Öte yandan yandan Ekim ayı başından bu yana istifası gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Melih Gökçek'in istifa etmeden önce son bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediği iddia ediliyordu.

Erdoğan ve Gökçek bugün Beştepe'de bir araya geldi.

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

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