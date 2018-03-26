T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursa B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.: 2-3

BURSA,(DHA) SALON: TVF Cengiz Göllü HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü BURSA B

26 Mart 2018 00:30

BURSA,(DHA)

SALON: TVF Cengiz Göllü
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
BURSA B.ŞEHİR BLD.: Fatma, Ergül, Dimitrova, Leys, Belien, Nilay, Aylin (L) (Yaren, Bytsenko, Merve İkbal, Cansu)
NİLÜFER BLD.: Buijs, Carol, Ceyda, Birgül, Selin, Duygu, Funda (L) (Merve, Sinem (L), Elif)
SETLER: 14-25, 18-25, 25-18, 25-22, 13-15
SÜRE: 127 dakika (23, 28, 27, 30, 19)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 5/8.lik (Klasman) Etabı ikinci karşılaşmaları, bugün Bursa B.Şehir Bld. ile Nilüfer Bld. takımları arasında oynanan karşılaşma ile başladı.
Müsabakayı, ev sahibi Bursa B.Şehir Bld.\'yi 14-25, 18-25, 25-18, 25-22 ve 13-15\'lük setlerle 3-2 mağlup eden konuk Nilüfer Bld. kazandı. Bu sonucun ardından seride durum 1-1 oldu. Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Play-off Etabı 5/6.\'lık karşılaşması oynayacak takım, 28 Mart 2018, Çarşamba günü oynanacak üçüncü ve son karşılaşma ile belli olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSADHA SALON TVF Cengiz Göllü HAKEMLER Sadettin Deneri AliGözü BURSABLDFatma Ergül Dimitrova Leys Belien Nilay AylinYaren Bytsenko MerveCansu NİLÜFER BLDBuijs Carol Ceyda Birgül Selin Duygu FundaMerve SinemElif SETLERVenus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24