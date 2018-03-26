Bursa B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.: 2-3

BURSA,(DHA)

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

BURSA B.ŞEHİR BLD.: Fatma, Ergül, Dimitrova, Leys, Belien, Nilay, Aylin (L) (Yaren, Bytsenko, Merve İkbal, Cansu)

NİLÜFER BLD.: Buijs, Carol, Ceyda, Birgül, Selin, Duygu, Funda (L) (Merve, Sinem (L), Elif)

SETLER: 14-25, 18-25, 25-18, 25-22, 13-15

SÜRE: 127 dakika (23, 28, 27, 30, 19)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 5/8.lik (Klasman) Etabı ikinci karşılaşmaları, bugün Bursa B.Şehir Bld. ile Nilüfer Bld. takımları arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

Müsabakayı, ev sahibi Bursa B.Şehir Bld.\'yi 14-25, 18-25, 25-18, 25-22 ve 13-15\'lük setlerle 3-2 mağlup eden konuk Nilüfer Bld. kazandı. Bu sonucun ardından seride durum 1-1 oldu. Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Play-off Etabı 5/6.\'lık karşılaşması oynayacak takım, 28 Mart 2018, Çarşamba günü oynanacak üçüncü ve son karşılaşma ile belli olacak.