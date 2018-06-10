Bursa BŞB voleybolda erkek takımı kuruyor

BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye’de ‘takımları Süper Lig’e taşıyan kişi\' olarak bilinen antrenör Bahadır Aksoy’la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bayhan, yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, “Mali disiplini elden bırakmadan, iddialı bir ekip kuruyoruz. İnşallah, voleybol heyecanını tüm Bursa’ya yayacağız” dedi.

Türkiye’de başta Aselsan ve SSK olmak üzere birçok voleybol takımını amatör ligden Süper Lig’e taşıyan, çalıştırdığı takımlara Türkiye ve Avrupa kupalarında final oynatan - kupa kazandıran kişi olarak tanınan voleybol antrenörü Bahadır Aksoy, Büyükşehir Belediyespor ailesine katıldı. Kulübün Fethiye Mahallesi’ndeki merkez yerleşkesinde varılan mutabakata göre Aksoy, kendisini 1 yıllığına Büyükşehir Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza attı. Sözleşmeyi, Büyükşehir Belediyespor adına ise Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bayhan imzaladı.

\"ERKEK TAKIMININ İLK ADIMLARINI ATTIK\"

Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bayhan, Bursa’da erkek voleybol takımının kurulması noktasında atılan bu adımın hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediyespor olarak voleybolda hedef büyüttüklerini, kadın voleybol takımıyla elde edilen başarıların ardından kulüp bünyesinde bulunmayan erkek voleybol takımının kurulması noktasında ‘Bahadır Hoca’yı transfer ederek’ ilk adımı attıklarını belirten Bayhan, “İddialı bir ekip ortaya çıkartacağız. Elimizde geniş bir oyuncu listesi var. Alternatifleri ile en ince detayına kadar araştırıyoruz. Bursa’da yetişmiş oyuncularla öncelikli olarak temas sağlıyoruz. Mali yapıyı da ele alarak, disiplini bırakmadan, taraftara heyecan veren, seyir zevki yüksek bir takım hedefliyoruz. İnşallah, voleybol heyecanını şehre yayacağız” diye konuştu.

\"HEDEFİMİZ EFELER LİGİ\'NE ÇIKMAK\"

Büyükşehir Belediyespor’un çiçeği burnundaki antrenörü Bahadır Aksoy ise voleybolun lokomotif şehirlerinden biri olan Bursa’nın sportif ve sosyal anlamda Türkiye’ye ciddi artı değerler sağladığını söyledi. Bursa’nın alanındaki en büyük takımıyla sözleşme imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, “Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bey ile İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde 2 yıllık bir mesaimiz vardı. Yine bu şekilde bir mutabakat oluştu. Mutluyum. Hedefimiz voleybolda Efeler Ligi’ne çıkmak. Bursa seyircisi ile büyük bir aile olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

En son Tokat Belediyesi Plevnespor’u çalıştıran ve takımı 1\'inci Lig’den Efeler Ligi’ne çıkartan Antrenör Bahadır Aksoy, 2006 yılında Türkiye Genç Milli Voleybol Takımı’yla Balkan Gençler Şampiyonluğu’nu yaşamıştı. Aselsan Voleybol Takımı’nı 1\'inci Küme’den 2\'nci Lig’e, oradan da Süper Lig’e çıkarma başarısını gösteren Aksoy, SSK Voleybol Takımı’yla ise Süper Lig’de ikincilik ve Türkiye Kupası Şampiyonluğu’nu elde etmişti.

FOTOĞRAFLI