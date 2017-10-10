Bursa BŞB Masa Tenisi Takımı yenilmezliğini sürdürüyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi takımı Süper Lig açılış etabında oynadığı 4 maçı da kazanarak sezona seri galibiyetlerle başladı.

Geçen sezon ETTU kupasının yanı sıra Türkiye Kadınlar Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu da elde ederek sezona üç kulvarda da şampiyon olarak başlayan yeşil beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi maçının ardından Süper Lig açılış etabı maçlarını da kazanarak sezona seri galibiyetlerle başlangıç yaptı.

Adana Sakıp Sabancı Spor Salonu\'nda oynanan müsabakalara Simay Kulakçeken, Damla Uzel, Bengisu Kunuk ve Kübra Yıldız gibi genç isimlerle çıkan yeşil-beyazlılar sırasıyla BuPiliç Balıkesir\'i 4-2, Pendik Belediyesi\'ni 4-1, Yalova Belediyesi\'ni 4-1 ve İstanbul Veteran Masa Tenisi\'ni 4-0 mağlup ederek oynadığı dört maçın dördünü de kazanmayı bildi.

Bu sonuçların ardından Süper Lig\'de puanını 8\'e yükselten yeşil beyazlılar, Bursa\'ya dönerek 13 Ekim\'de deplasmanda İspanya\'nın UCAM Cartegana takımı ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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