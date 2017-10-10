T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursa BŞB Masa Tenisi Takımı yenilmezliğini sürdürüyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi takımı Süper Lig açılış etabında oynadığı 4 maçı da kazanarak sezona seri galibiyetlerle başladı

10 Ekim 2017 17:42

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi takımı Süper Lig açılış etabında oynadığı 4 maçı da kazanarak sezona seri galibiyetlerle başladı.
Geçen sezon ETTU kupasının yanı sıra Türkiye Kadınlar Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu da elde ederek sezona üç kulvarda da şampiyon olarak başlayan yeşil beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi maçının ardından Süper Lig açılış etabı maçlarını da kazanarak sezona seri galibiyetlerle başlangıç yaptı.
Adana Sakıp Sabancı Spor Salonu\'nda oynanan müsabakalara Simay Kulakçeken, Damla Uzel, Bengisu Kunuk ve Kübra Yıldız gibi genç isimlerle çıkan yeşil-beyazlılar sırasıyla BuPiliç Balıkesir\'i 4-2, Pendik Belediyesi\'ni 4-1, Yalova Belediyesi\'ni 4-1 ve İstanbul Veteran Masa Tenisi\'ni 4-0 mağlup ederek oynadığı dört maçın dördünü de kazanmayı bildi.
Bu sonuçların ardından Süper Lig\'de puanını 8\'e yükselten yeşil beyazlılar, Bursa\'ya dönerek 13 Ekim\'de deplasmanda İspanya\'nın UCAM Cartegana takımı ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA BURSA Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa TenisiSüper LigGeçenETTUTürkiye Kadınlar Süper LigiTürkiye KupasıLigiAdana Sakıp Sabancı Spor SalonuSimay Kulakçeken Damla Uzel Bengisu KunukKübra Yıldız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24