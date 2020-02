Bursa BŞB, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 3'üncü kez şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



KADINLAR CEV Challenge Kupası\'nda yarın final etabının rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Olympiakos\'un başantrenörleri ve oyuncuları, zorlu mücadele öncesi önemli mesajlar verdi.

Ülkemizi, Kadınlar CEV Challenge Kupası\'nda temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, final etabının rövanş mücadelesinde yarın Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda Yunanistan temsilcisi Olympiacos SFP Piraeus\'yi ağırlayacak. Yarınki maç öncesinde ise her iki takımın başantrenörleri ve kaptan oyuncuları maçın oynanacağı salonda düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

VERCESI: \"3\'ÜNCÜ KEZ KAZANMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ\"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Angelo Anibal Vercesi, ilk maçı kazanmanın kendileri için değerli olduğunu belirterek, \"Olympiakos’a karşı bu maçta odaklanmamız gerekiyor. Bu kadın voleybolu, her şey olabilir. Teknik ve taktik anlamda yapmamız gerekenler belli. Buradaki taraftarımızdan salonu doldurmasını istiyoruz. Bursaspor’un çılgın bir taraftarı olduğunu biliyoruz. Onları da bu maça bekliyoruz\" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı bu kupayı daha önce 2 kez kazanmalarıyla ilgili ise, \"Bu aslında çok güzel bir duygu. Biz bunun için çalıştık. Bunu kazanmak için uğraşacağız, bu bizim motivasyonumuzu daha da yükseltiyor. Yarınki maç ile ilgili her şey olabilir. Oynamamız ve hak etmemiz lazım\" diye konuştu.

NİLAY: \"BÜTÜN TARAFTARLARIMIZI BEKLİYORUM\"

Bursa Büyükşehir Belediyespor kaptanı Nilay Karaağaç da yaptığı açıklamada, \"Olympiakos’a teşekkür etmek istiyoruz, çünkü bizi orada çok güzel ağırladılar. Çok misafirperver davrandılar ve bize öyle bir salonda öyle bir seyirci ile maç oynama tecrübesini yaşattılar. Aynı tecrübeyi yarın da kendi salonumuzda yaşamak istiyoruz. En az onların ki kadar ateşli, kuvvetli ve sesi gür taraftarımız var. Biz de yarın, nispeten daha büyük olan bu salonda taraftarlarımızla tam bir takım olmak istiyoruz. Yarın her şey belli olacak. İlk maçta skor ne olursa olsun kazanmak tabii ki önemliydi ama iki takım birbirini gördü. Zayıf noktalarını, güçlü yanlarını test edebildi. Yarın hem onlar, hem biz daha iyi bir önlem almış şekilde çıkacağız. İlkinden çok daha zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlarımızı bekliyorum\" şeklinde konuştu.

\"SALON KIRMIZI BEYAZ BAYRAKLARLA DOLUP TAŞACAK\"

\"Kupanın seviyesi ya da adı ne olursa olsun bir final oynuyorsanız o istek, o heyecan hep aynı\" diyen Nilay, \"İnşallah Bursa’ya 3’üncü kez bu kupayı getiren bir takımın parçası olacağım, heyecanlıyım o yüzden bende. Benim de kariyerimde bir tek Challenge Cup eksik çünkü onu da diğerlerinin yanına koymak istiyorum. Sezon boyunca çok fazla taraftarımız yoktu evet ama Türk milletini biliyorsunuz, Avrupa’da final oynadığınız zaman herkes evinde saklı olan bayraklarını getirir, salonu doldurur ve daha önce hiç olmamışcasına sizi destekler. O yüzden yarınki beklentim bütün sezona kıyaslanabilecek bir şey değil, eminim ki yarın bu salon kırmızı beyaz bayraklarla dolup taşacak\" açıklamasını yaptı.

KOVACEVIC: \"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ\"

Olympiakos Başantrenörü Branko Kovacevic ise, \"Bugünkü misafirlikten dolayı çok memnunum. Birinci maçın öncesinde daha iyi şanslar yakaladık, daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Bana göre ikinci maç daha güzel geçecek. İki takıma da iyi şanslar diliyorum\" dedi.

Daha önce de karşılaşmalarıyla ilgili Kovacevic, \"Tamamen farklı bir takım. İyi oyuncuları var. Biz de takımımızı değiştirdik. Yarın çok iyi bir maç olacağını söyleyebilirim. Atmosfer muhteşemdi, spor atmosferi vardı oradaki taraftarlar da çok çılgındı, baskı altında oynadılar biz de elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.

Olmpiakos kaptanı Katerina Giota da, \"Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum, daha önce de burada bulunmuştum. Bu maçtaki şansımızı değerlendirmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Daha önce Kadınlar CEV Challenge Kupası\'nı 2 kez müzesine götüren temsilcimiz, bu kupada üst üste 2\'nci şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecek. Yarın Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.00\'de başlayacak. Karşılaşma ücretsiz olacak.

