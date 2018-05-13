Bursa BŞB, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ilk maçında mağlup oldu

BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ilk maçında evinde Hırvatistan’ın Dr. Casl takımına 3-2 mağlup oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Masa Tenisi Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Hong Kong’lu sporcusu Lee Ho Ching’den yoksun çıkan yeşil-beyazlılar ilk eşleşmede Melek Hu’nun rakibi Doo Hoi Kem’i 11-7/11-5/9-11/5-11/11-5 ile 3-2 geçerek 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci eşleşmesinde Simay Kulakçeken rakibi Jie Li’ye 1-11/ 5-11/4-11 ile 3-0, Yana Noskova’da Yu Fu’ya 4-11/11-9/9-11/11-8/4-11 ile 3-2 kaybedince Hırvatistan ekibi maçta 2-1 öne geçti.

Maçın 4. eşleşmesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcusu Melek Hu rakibi Jie Li’yi 11-8/11-8/9-11/11-6 ile 3-1 geçmeyi bildi ve maçta skoru eşitledi. (2-2).

Maçın son eşleşmesinde Simay Kulakçeken güçlü rakibi Doo Hoi Kem karşı setlerde 6-11/13-11/7-11/5-11setlerle 3-1 kaybetti ve Dr. Casl takımı maçı, 3-2 kazanan taraf oldu.

\"KUPAYI HIRVATİSTAN\'DA KALDIRMAK İSTİYORUZ\"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, sakatlığından dolayı maçta yerini alamayan Le ho Ching’in eksikliğini hissettiklerini söyledi. Kupa umutlarının sürdüğünü söyleyen Ferik, “Le Ho Ching’in olmayışı bizim oyun planlarımızı bozdu. Avantajlı bir skorla rövanşa çıkmak istiyorduk. Dünya sıralamasında en iyi sporcuları barındıran bir takıma karşı oynadık. Buna rağmen sporcularımız büyük sorumluluk aldılar. Güçlü bir takıma 3-2 mağlup olsak da kupa umudumuz sürüyor. İnşallah kupayı Hırvatistan’da kaldırmak istiyoruz” dedi.

Maçı izleyenler arasında bulunan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç da yeşil-beyazlı sporcuları gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Alinur Aktaş’a, masa tenisi sporuna katkıları nedeniyle teşekkür eden Koç, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı’nın son yıllarda Avrupa’da elde ettiği başarıların gurur verdiğini ve bu durumun da altyapı sporcularının artışına neden olduğunu vurguladı.

Bu sonucun ardından kupa umudunu rövanş maçına taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi final ikinci maçını, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde 18 Mayıs Cuma günü saat (TSİ) 17.00’da oynayacak.

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