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Spor

Bursa BŞB, Bulgaristan'dan şampiyon olarak döndü

BURSA, (DHA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için hazır bir görüntü çizdi

07 Ekim 2017 23:19

BURSA, (DHA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için hazır bir görüntü çizdi. Yeşil-beyazlı ekip, Bulgaristan\'daki hazırlık turnuvasından namağlup şampiyon olarak döndü.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde katıldığı Plovdiv Cup’ı şampiyon olarak tamamladı. Bulgaristan’ın Maritza Plovdiv VC takımının ev sahipliği yaptığı turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra, Romanya’nın CSM Bükreş, Dinamo Bükreş ve Yunanistan’ın Olympiakos SCP takımları boy gösterdi. İlk maçında ev sahibi Maritza Plovdiv’i 3-0, Dinamo Bükreş’i 3-0, Olympiakos’u 3-2 mağlup eden yeşil-beyazlılar turnuvanın son maçında da CSM Bükreş’i 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.
VERCESİ: \"İYİ SONUÇLAR ALDIK\"
Ödül töreninin ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Baş Antrenörü Angelo Vercesi iyi bir turnuva geçirdiklerini belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Bir haftadır buradayız, önemli rakiplerle oynadık ve bütün oyuncularımızı görme fırsatımız oldu. İyi sonuçlar aldık. Zorlu rakiplerin olduğu bir turnuvayı birinci sırada tamamladığımız için mutluyuz. Çok iyi bir organizasyon oldu. Bizi bu turnuvaya davet eden Maritza takımına teşekkür etmek istiyorum.\"

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