Bursa BŞB Avrupa'dan zaferle döndü

BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda deplasmanda oynadığı UCAM Cartagena TM maçından 3-1’lik skorla ayrılarak grubundaki ikinci maçı da kazanmayı başardı.

İspanya’nın Cartagena şehrinde oynanan mücadelenin ilk eşleşmesinde Antrenör Ayşe Karabarut önderliğindeki yeşil beyazlıların kaptanı Melek Hu, rakibi Matilda Ekholm’u 11-6,12-10,8-11,11-1 ile 3-1 ile geçerek skoru 1-0’ a getirdi. Yeşil-Beyazlıların Hong Konglu sporcusu Ho Ching Lee, rakibi Zhipei Wang’a 11-8, 7-11, 8-11, 2-11 ile 3-1 geçince skor 1-1’e geldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Rus sporcusu Yana Noskova, rakibi Tetyana Bilenko’yu 10-12, 11-9, 11-2 ve 11-5’lik setlerle 3-1 geçmeyi başardı. Skorda 2-1 ile yeniden öne geçmeyi bilen yeşil beyazlılar maçın dördüncü eşleşmesi olan Ho Ching Lee–Mathilda Ekholm eşleşmesinde de 12-10, 9-11, 13-11 ve 11-5 ile 3-1 üstünlük sağlamayı bildi. Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı 3-1 üstünlükle tamamladı. Böylelikle ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci maçını da kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, puanını 4’e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu.

“GURURLUYUZ”

Maçın ardından büyük mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, “Avrupa’da ülkemizin ve Bursa’nın adını elde edilen başarılarla duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bursa’da yapılan spor yatırımlarının meyvelerini, elde edilen başarılı sonuçlarla ve sponsor destekleri ile alıyoruz. Öncelikle bizlere sporda bu denli önemli başarıları elde etmemiz imkanı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe’ye ve bizlere destek vererek güçlenmemizi sağlayan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, ETTU Şampiyonlar Ligi üçüncü maçını 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Avusturya’nın Linz AG Froschberg takımı ile oynayacak.

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