Bursa BŞB, Avrupa 3'üncüsü oldu

BURSA , (DHA)

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC) Kros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden önemli takımlardan olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ‘Büyük Kadınlar’ kategorisinde 3\'üncülük gururunu yaşadı.

Portekiz’in Mira kentinde yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC) Kros Şampiyonası’nda Türk takımları, başarılarıyla göz doldurdu. Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün de aralarında bulunduğu ve dünya çapında atletlerin yarıştığı ‘Büyük Kadınlar’ mücadelesi oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.

Bu dalda Türkiye’yi temsil eden iki ekipten biri olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 55 puan toplayarak Sporting Lizbon (Portekiz) ve Bilbao Atletismo’nun (İspanya) ardından Avrupa 3\'üncüsü oldu. Yarışı ilk 10 içinde bitirenler arasında Esma Aydemir ve Özlem Kaya da yer aldı.

TAKIM HALİNDE BİR İLK

Bursa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, ilk kez takım halinde Avrupa 3’üncülüğünü kazandı. Atletizm takımı antrenörü İshak Kaya, Bursa’nın gururu olmaktan ve İstiklal Marşı’nı Portekiz’de dinletmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları Esma Aydemir, Özlem Kaya, Sevilay Eytemiş, Sebahat Akpınar ve Emine Hatun Tuna ise Bursa’ya 3\'üncülük sevincini yaşatan sporcular olarak akıllara kazındı.

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