Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi 2018'de ziyaretçi rekoru kırdı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM) 2018 yılında 151 binin üzerinde bilim meraklısını ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. Başkan Aktaş, Bursa BTM’nin kentin önemli bir marka değeri olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi\'nce bilimi topluma yaymak, nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı vermek ve bilimi çocuklara sevdirmek adına projelendirilen, Bursa BTM, 2018 yılında 151 binin üzerinde bilim meraklısını ağırladı. Bursa’nın yanı sıra çevre iller ve yurt dışından 151 bin 464 kişinin ziyaret ettiği Bursa BTM, bilimsel atölye çalışmalarında da yeni bir rekora imza attı. Yıl boyunca farklı disiplinlerde 11 bin 242 atölye çalışmasına 99 bin 718 çocuk ve bilim meraklısı katıldı.

BURSA\'NIN ADINI DÜNYA DUYDU

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, geçtiğimiz yıl uluslararası etkinlikleriyle de yoğun ilgi gördü. Türk Hava Yolları ve BEBKA sponsorluğunda gerçekleştirilen Uluslararası 7. Bursa Bilim Şenliği’ne (Science Expo) yurt içi ve yurt dışından 200 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Festivalde toplamda 110 bin liralık para ödülünün dağıtıldığı proje kapsamında, insansız hava araçları, mesleki yetenek, autodesk tasarım ve modelleme yarışmaları gerçekleştirildi. Türkiye rekorunun kırıldığı ‘Mangala Turnuvası’nın da yer aldığı festivalde ayrıca 100 farklı bilimsel atölye çalışması gerçekleştirildi.

ASTROFEST HEYECANI

Bursa BTM’nin en çok ilgi gören bilimsel etkinliklerinden Uludağ Astrofest ise 3-5 Ağustos 2018 tarihlerinde uzay ve astronomi meraklılarını zirvede buluşturdu. Doğa yürüyüşleri, seminerler, gökyüzü gözlemleri, takımyıldızı eğitimleri ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği zirvedeki festivale alanında uzman çok sayıda isim katıldı. ‘Doğa ve Bilim Şenliği’ ise yaz aylarının en çok ilgi gören etkinliklerindendi. Uludağ\'da gerçekleştirilen ve iki gün süren şenlikte çocuklar hem Uludağ\'ı tanıdılar hem de eğlenceli ve öğretici atölye çalışmalarına katıldılar.

SINIR TANIMAYAN BİLİM

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından 2018 yılında başlayan \'Sınır Tanımayan Bilim\' projesi ise dezavantajlı öğrenciler için umut oldu. TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirilen projede öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik özel eğitimler ve atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü.

BAŞKAN AKTAŞ: \'BURSA GELECEĞE DAMGASINI VURACAK\'

Bilim toplumu ve geleceğin nitelikli iş gücünü oluşturmak adına Bursa BTM\'yi önemsediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli üretim ve milli teknoloji atılımlarının temelinde eğitimin olduğuna dikkat çekti. Okul dışı eğitim ortamlarının en önemli unsurlarından birinin bilim merkezleri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, Bursa BTM’nin kentin önemli bir marka değeri olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, üreten bir nesil yetiştirmek ve geleceğin nitelikli işgücüne katkı vermek adına önemli faaliyetler yürütüyor. Çocuklarımızın ilgisini bilime çekmek, kabiliyetlerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Bursa BTM olarak projeler üretiyor, etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizin kalkınmasının tek bir yolu var o da yerli üretim ve ürettiğini ihraç etmek. Nitelikli ürünün ana kaynağının, nitelikli iş gücü olduğu bir gerçek. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne sahip çıkan ve çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak adına bilime yönlendiren ailelere ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.



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