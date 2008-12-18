Bursa Belediyesi'nden göç projesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen 'Göç Kaynaklı Sosyoekonomik Sorunların Çözümüne Destek Projesi'nin çalışmalarına Bursa'da başlandı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen 'Göç Kaynaklı Sosyoekonomik Sorunların Çözümüne Destek Projesi'nin çalışmalarına Bursa'da başlandı.



Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan 2006 yılı Finansman Zaptı kapsamında yer alan proje ile ilgili olarak kente gelen Belçikalı ekonomist uzman Luc Zwaenepoel, Danimarkalı kamu yönetimi uzmanı Helle Willumsen, Alman sosyal hizmet uzmanı Hans Jurgen Maeth ve Türkiye'den de stratejik planlama uzmanı Gökhan Menteş'in yer aldığı teknik yardım ekibi, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle toplantı yaptı.



Uzmanlar, 18 ay sürecek olan proje bünyesinde, göçün kentte neden olduğu sosyal ve ekonomik etkilerinin azaltılması konusunda kapasite geliştirme programını yürüteceklerini kaydetti. 1 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlatılan çalışmalarda göçün neden olduğu kentsel, sosyal ve çevresel etkilerin tespit edilerek 2010 ile 2020 yılları için stratejik plan hazırlanacağını ifade eden yetkililer, proje kapsamında Bursa'da göçten kaynaklanan ekonomik ve sosyal sorunların analiz edileceğini ve çözüm yolları için stratejilerin geliştirileceğini belirtti.



Bursa Valiliği ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla da desteklenecek proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan sokakta çalışan çocuklara yönelik destek merkezi faaliyete geçirilecek ve böylece sokak çocuklarının sosyal yaşama kazandırılması için uzun dönemli çalışmalar yapılacak. Avrupa Birliği tarafından büyük ölçüde finanse edilen 'Göç Kaynaklı Sosyoekonomik Sorunların Çözümüne Destek Projesi'ne Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 848 bin 515 Avro'luk toplam bütçe ile destek verecek.



