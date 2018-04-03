Bursa BBSK, CEV Challenge Kupası'nda Olympiakos ile karşılaşacak

Başantrenör Angelo Vercesi: \"Olympiakos karşılaşmasına hazırız\"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar CEV Challenge Kupası\'nda final etabının ilk maçında yarın Olympiakos SFP Piraeus ile karşılaşacak. Başantrenör Vercesi ise bu maça ilişkin, \"Yunanistan\'da Olympiakos\'a karşı oynamak zor olacak, iyi odaklanmamız gerekecek. Umarım iyi bir oyun çıkarırız ve sonuç hepimizi tatmin eder\" dedi.

Ülkemizi, Kadınlar CEV Challenge Kupası\'nda temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, final etabının ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiacos SFP Piraeus ile karşılaşacak. Yunanistan\'ın Pire şehrinde bulunan Melina Merkouri Rentis\'de oynanacak olan bu zorlu randevu TSİ 18.30\'da başlayacak. Bugünü çift idmanla geçirecek ve yarın sabah da son antrenmanını yapacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha sonra maç saatini beklemeye başlayacak. Daha önce Kadınlar CEV Challenge Kupası\'nı 2 kez müzesine götüren temsilcimiz, bu kupada üst üste 2\'nci şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 11 Nisan Çarşamba günü saat 18.00\'de, Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda oynanacak.

\"OLYMPIAKOS İYİ BİR TAKIM\"

Yolculuk öncesi Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Angelo Anibal Vercesi ise Olympiakos SFP Piraeus\'nin oldukça iyi bir takım olduğunu belirterek, \"Organizasyonları iyi gerçekleştiriyorlar. Savunma ve hücumu iyi yapıyorlar. Finale gelmeyi hak ettikleri için finaldeler zaten. Geçen sezon da Bursa 3-2 kaybetmişti, bunun nedenlerinden ilki Olympiakos\'un iyi bir takım olması, ikincisi ise futboldan gelen taraftarlarının oldukça fazla olmasıydı. Ancak, bizim takımımızın da bu maç için hazır olduğunu söyleyebilirim\" dedi.

Takım içerisinde iyi bir ortam yakaladıklarını ifade eden Brezilyalı çalıştırıcı, \"Antremanlarımız da iyi geçiyor. Nilüfer\'e karşı olan mücadelede de üst düzey bir oyun sergilemiştik. Tabii benim düşüncem, Yunanistan\'da Olympiakos\'a karşı oynamak zor olacak ve iyi odaklanmamız gerekecek. Umarım iyi bir oyun çıkarırız ve sonuç hepimizi tatmin eder. Şimdilik Olympiakos ile olacak mücadele için takımın hazır olduğunu ve hedefe odaklı olduğumuzu söyleyebilirim\" diye konuştu.

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