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Spor

Bursa BBSK, 2018 CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi

BURSA, (DHA) 2018 CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Bursa BBSK, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında, Lüksemburg'un RSR Walfer Volleyball takımını, 25-12, 25-14 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti

11 Ocak 2018 00:08

BURSA, (DHA)

2018 CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Bursa BBSK, 16\'lı Finaller Turu rövanş maçında, Lüksemburg\'un RSR Walfer Volleyball takımını, 25-12, 25-14 ve 25-18\'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Rakibini, Lüksemburg\'da oynanan ilk müsabakada da 25-12, 25-16 ve 25-11\'lik setlerle 3-0 yenen temsilcimiz, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda oynanan maçta aldığı bu sonucun ardından adını 2018 CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde 8\'li Finaller Turu\'na yazdırdı.
Bursa BBSK, 8\'li Finaller Turu\'nda, Charleroi Volley (Belçika) - CV Barcelona Barça (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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