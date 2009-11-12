Bursa, başkanına ağlıyor

T24 - Geçen hafta kendisine ait işyerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede dün gece kurtarılamayan yitiren Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, 59 yaşındaki Hikmet Şahin, İnegöl İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Hikmet Şahin için ilk tören 2 dönem Belediye Başkanlığı'nı yaptığı İnegöl Belediyesi önünde düzenlendi. Buradaki törende konuşan Ak Parti'li İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6 çocuk babası ve başarılı işadamı olan Hikmet Şahin'in çocukları ve ailesinden çok kendisini halkı ve kentine adadığını söyledi. Başarısı, azmi ve liderliği sayesinde İnegöl'den sonra Bursa'nın da onu çok sevdiğini belirten Aktaş, “Unutulmaz projeleriyle Bursa'yı marka kent yaptı. Öğretmenlik, işadamlığı, yöneticilik ve başkanlık ona çok yakıştı. Aramızdan ayrıldı. Ancak, İnegöl'ün sokağında Bursa caddelerinde yürürken onu görmeye devam edeceğiz. Kentlerimiz var oldukça ismi de var olacaktır” dedi.



Belediyedeki törenin ardından Şahin'in Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi İshakpaşa Camii'ne getirildi. Şahin'in ailesi ve yüzlerce kişinin katıldığı törende geniş güvenlik önlemleri alındı. Cenaze töreninde Bursa’dan gelen 100 çevik kuvvet polisi görev aldı.



Törene Bursa Valisi Şahabettin Harput, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Altan Karapaşaoğlu, Mehmet Tunçak, Ali Kul, Ali Koyuncu, Mehmet Emin Tutan, Sedat Kızılcıklı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, DP eski Genel Başkanı Süleyman Soylu, Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel, BTSO Başkanı Celal Sönmez ile aralarında Bursa merkez Nilüfer İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in de bulunduğu belediye başkanları ve çalışma arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. İshakpaşa Camii'nde kılınan öğle namazı ardından Hikmet Şahin'in cenazesi Hastane Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kalbi 45 dakika durmuştu



Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hikmet Şahin geçen hafta Çarşamba günü Yalova Yolu'ndaki işyerinde 45 yaşındaki Hüseyin Şimşek’in silahlı saldırısına uğradı. Kurşunlardan biri bacağındaki atar damarına isabet eden Hikmet Şahin’in ambulans ile Acıbadem Bursa Hastanesi'ne kaldırılırken yolda aşırı kan kaybettiği için kalbi durmuş, doktorların yoğun çabası sonucu 45 dakika sonra yeniden hayata döndürülmüştü. Hikmet Şahin tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde dün akşam doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işledikten sonra Antalya’da yakalanan Hüseyin Şimşek tutuklandı.



İki dönem Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hikmet Şahin, Bursa'da 2004-2009 tarihleri arasında Ak Parti listesinden seçimi kazanarak büyükşehir belediye başkanlığı yaptı. 29 Mart seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmeyince Demokrat Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı olan Şahin, seçimi kaybedince mobilya sektöründeki ticari faaliyetlerine döndü. 2004 yılında Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde “Bursa'ya sınıfı atlatacağım” diyen Şahin, ‘Marka Kent Bursa' için önemli projelere imza atmıştı. Uzun yıllardan beri yapılamayan kent içi ulaşıma nefes aldıran Acemler Köprülü Kavşağı ve bat-çık'ları tamamlayan Şahin'in en önemli projelerinden Merinos Fabrikası alanında kurulan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ydi. Görev yaptığı dönemde parkı ve merkezin bir bölümünü hizmete açan Şahin, projenin tamamlanmasını göremedi. Bursa'nın İstanbul ile denizyolu ulaşımını sağlayacak Güzelyalı Feribot İskelesi'ni yapılmasını sağlayan Şahin, Bursaspor'un 2'nci lige düştüğü dönemde kulüp başkanlığına aday olmuş ve 2004-2005 sezonunda yaklaşık 6 ay Bursaspor Başkanlığı görevini üstlenmişti. Bursaspor'a Avrupa standartlarındaki Özlüce Tesisleri'ni kazandıran Şahin, başkanlığının son döneminde Atatürk Stadyumu’nun yeniden yapılması projesini açıklamıştı.