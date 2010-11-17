'Bursa başardı, biz de yaparız'

T24 - 'Üç Büyükler' olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig tarihinde ilk kez sezonun 12. haftasında ilk 4 içerisinde yer alamadı.



Puan cetvelinde Aslan 10, Kartal 6, Kanarya 5. basamakta bulunuyor. Türk futbolunda bugünlerde herkes Anadolu'nun ayağa kalkışını konuşuyor. Trabzonspor'un başını çektiği yarışta peşinden Kayserispor, Bursaspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor sıralanıyor.

İstanbul'un büyüklerinin 26 yıllık hegemonyası, geçen sezon Bursaspor'un şampiyonluğuyla sekteye uğradı. Bu sene de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, istikrarsız sonuçlar alıyor. Ligin zirvesinde ise Anadolu takımlarının adı geçiyor. 'Anadolu devrimi' tartışmasında başta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve birçok spor otoritesi karşı görüş ortaya koyuyor. Nitekim marka değeri açısından İstanbul temsilcilerinin varlığı Türk futbolunun temel taşlarını oluşturuyor. Yıllarca bu üçlünün dışında kalanların şu an ligi forse etmesi ise çağdaş ve genç teknik direktörlerdeki zihinsel değişime bağlanıyor.

Ertuğrul Sağlam Bursa'da, geçtiğimiz dönemlerde Kayseri'de önemli değişimlere imza atan Tolunay Kafkas Gaziantep'te, Mehmet Özdilek Antalya'da, Abdullah Avcı İstanbul B.Belediye'de bugünlerde farklılığın öncülüğünü yapıyor. Eskişehir'i çalıştıran Bülent Uygun Sivas'ta, Sakıp Özberk Gaziantep'te, Ersun Yanal hem Gençlerbirliği hem de Manisa'da bir zamanlar Anadolu futbolunu ileriye taşıyan isimler olarak ön plana çıkmıştı. Anadolu ekiplerinin 'Üç Büyükler'le yarışacak hale gelmesinde en büyük etkenlerden biri de kazançlarının tavan yapması oldu. Kulüpler bu sayede yıldızlarını ellerinde tutarken, daha kaliteli yabancı transferlerine yönelebildi. Artan taraftar desteği ve tribün geliri de başarının ana unsurlarını oluşturdu.

İstanbul devlerinin ve özellikle bu sezon 10.luğa kadar gerileyen Galatasaray'ın yanlış transfer politikası, Anadolu kulüpleriyle aradaki farkın kapanmasında önemli rol oynadı. Hem oyuncu hem teknik adam tercihlerindeki tutarsızlık, 'Üç Büyükler'in istikrarı yakalamasının önüne geçti. Böyle olunca F.Bahçe ve G.Saray, sadece Türkiye içinde değil, Avrupa kupalarında da hayal kırıklıkları yaşadı. 'Üç Büyükler'in destekçileri, bu sezonun bir benzerine hatta daha kötüsüne 1979-80'de şahit olmuştu. O yıl Beşiktaş puan tablosunda 3.lükte yer bulmuş, F.Bahçe 13, G.Saray 16. basamağa tutunabilmişti. Bu veriler ışığında spor kamuoyunda farklı sesler yükseliyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Anadolu ihtimali henüz olmadı." diyor. Ligin zirvesindeki Trabzonspor'un Başkanı Sadri Şener, "Anadolu'da gerçekten çok iyi takımlar var. Ama hiçbir zaman G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ı göz ardı etmemeliyiz. Çünkü onların isimleri var." ifadelerini kullanıyor. Ortada bir gerçek var ki o da futbolseverlerin demeçlere değil, sezon sonundaki gerçeklere kilitlendiği...



GÖRÜŞLER

Kayserispor da şampiyonluk istiyor

Kayserispor Asbaşkanı Şaban Miraboğlu: Bursaspor'la birlikte 'Anadolu'dan şampiyon çıkmaz' diyenlerin tezi iflas etti. Bursaspor'un şampiyon olması, Anadolu takımlarının şampiyonluğunun ütopya olmadığını ortaya koydu. Bursa'dan sonra Anadolu'dan çıkan bir diğer şampiyon neden Kayseri olmasın? Diğer Anadolu takımlarının da aynı doğrultuda hedef büyütmesi gerekiyor.



Antalyaspor kendi çıtasını kıracak!

Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: Kayserispor, G.Birliği, Antalyaspor gibi ekipler, Süper Lig'in üst sıralarını zorlayan takımlar olacak. Sivasspor önceki sezon yukarılardaydı. Geçen yıl Bursaspor şampiyon oldu. Anadolu, şampiyonluğun kendisi için uzak olmadığını gördü. Geçen sene Süper Lig'i 9. sırada tamamladık. Bu yıl daha iyi olmalıyız.



Karabükspor için başarı uzak değil

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut: Altyapımızı güçlendirdik. Daha önce iki defa yükseldiğimiz ve tekrar düştüğümüz Süper Lig'de bu kez kalıcı olacağız. Bunu sağlamak için transferlere dikkatli davrandık. Takım ruhunu ve kulübün ağırlığını taşıyacak oyuncularımızla ligde üst sıralarda yer alma hedefimizi başarmak uzak değil.



Gaziantep mütevazı; ama iddialı

Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl: Türk futbolu bundan sonra daha da ileri gidecek. Artık çıta yükselmiştir. Gaziantepspor her zaman üst sıralar için mücadele eder. Ama şimdiden iddialı konuşmak doğru değil. Başarılı olmak için çok çalışmalıyız. Süper Lig'in daha heyecanlı geçmesini bekliyorum. Yarış çok daha hızlı olacak.



Ankaragücü'nün hedefi 100. yıl

Ankaragücü Basın Sözcüsü Avni Kavlak: Artık spor kamuoyu 3 büyük kulüpten hangisi şampiyon olacak diye gündemi meşgul etmeyi bırakacak ve diğer Anadolu kulüplerini de dikkate alacak. Tüm kulüpler, 'Bursaspor ile birlikte biz de şampiyonluk yarışında varız' demek için harekete geçti. 100. yılımızda, biz de aynı başarıyı yakalamak için şimdiden çalışmalara başladık.



Manisa'nın gözü şimdilik ilk 10'da

Manisaspor Kulübü Başkanı Kenan Yaralı: Bursaspor geçtiğimiz sezon kendisine hedef olarak ilk 5 belirlemişti, sezon içerisinde iyi bir çıkış yakaladı ve ilk 3 hedefi koydu, ardından şampiyonluk geldi. Bizim Manisaspor olarak 2010-2011 sezonunda hedefimiz ilk 10 takım arasında yer almak. İyi bir çıkış yakalayabilirsek hedef çıtamızı yükseltiriz.



G.birliği, Bursa'dan feyz alıyor

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav: Anadolu'nun ufkunu açan Bursaspor'un başarısını takdir ediyorum. Böyle bir şampiyonluk, Anadolu takımlarının önünü açtı. Bu feyzle Gençlerbirliği'nin bu sene üst sıralarda dereceye girmesini arzu ediyorum.



Es Es çok daha iyi olacak

Eskişehirspor Asbaşkanı Mesut Hoşcan: Hedefimizi her geçen yıl yükseltiyoruz. Bursaspor, futbolun bir takım oyunu olduğunu, paranın ve yıldız futbolcuların şampiyonluk için yeterli olmadığını kanıtladı. Böylece Anadolu futbolunun önderi Eskişehirspor'un da hedefi yükseldi. Amacımız mutlaka önümüzdeki süreçte zirveyi hedeflemek.



Konya'nın önceliği lige tutunmak

Konyaspor Başkanı Bahattin Karapınar: Konyaspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıdık, ancak her şey bitmedi. Bir yıl aradan sonra yeniden yükseldiğimiz Süper Lig'de öncelikli hedefimiz kalıcı olmak. Konyaspor'u daha yukarılara taşımak istiyoruz. İleride biz de Bursaspor'un kazandığı başarıyı elde etmek için çalışacağız. Bunun için planlı şekilde çalışma yürüteceğiz.



Bucaspor'un 3 yıla ihtiyacı var

Bucaspor Başkanı Mehmet Bektur: Biz ligin yeni ekibi olarak öncelikle kalıcı olmak istiyoruz. Bunu sağladıktan sonra önümüzdeki 3 yıllık periyot içinde ligin üst sıralarında oynamakla ilgili bir beklentimiz var. Altyapımızı da kullanarak, üç yıl içerisinde Bursaspor gibi olmak istiyoruz.



Yiğidolar uzun vadeli düşünüyor

Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal: Önceki 2 sezon ligde şampiyonluğu kovaladık. Türkiye Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösterdik ve önemli başarılara imza attık. Avrupa kupalarında mücadele ettik. Önümüzdeki dönemlerde ilk 5'i zorlayacak bir Sivasspor olacak.