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Bursa Barosu’ndan ‘Buğday hasta eder mi?’ paneli

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA  Barosu’nun düzenlediği 'Buğday hasta eder mi?' başlıklı panelde konuşan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr

21 Aralık 2017 16:51

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA  Barosu’nun düzenlediği \'Buğday hasta eder mi?\' başlıklı panelde konuşan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Ferda Firdin, modern tıp tekniklerine rağmen bazı hastalıkların neden iyileşmediği sorusuna yanıtın buğdayda bulunabileceğini söyledi. Firdin, “Nörolojik hastalıkların yüzde 57’sinden buğday ve glüten sorumlu. Şizofreninin bile glütenle bağlantısı var” dedi.
Bursa Barosu’nca Adalet Sarayı Konferans Salonu\'nda düzenlenen panelde konuşan  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ferda Firdin, modern tıp tekniklerine rağmen bazı hastalıkların neden iyileşmediği sorusuna yanıtın buğdayda bulunabileceğini anlattı. Firdin, \"Aslında beslenme alışkanlıkları, vücudumuzdaki birçok hastalığa temel oluşturuyor” dedi. Buğdayın tarihiyle ilgili bilgiler aktaran Dr. Ferda Firdin, günümüz buğday çeşitleri ile ilkel buğday arasında protein ve karbonhidrat miktarları bakımından ciddi  farklar olduğunu ifade etti. Buğdayın genetiğinin değişmesiyle insan vücudunun buğdayı parçalayıp sindiremediğini anlatan Firdin şöyle devam etti:
“Asıl sorun da burada başlıyor. Nörolojik hastalıkların yüzde 57’sinden buğday ve glüten sorumlu aslında. Mesela ‘Gluten Attacks’ denilen olayda hasta denge sorunu yaşar, düşecekmiş gibi davranır. Testler yapılır sebebin ne olduğu anlaşılamaz. Sebep, duyarlılık testinde çıkar ancak. Glüten kesildiği anda ataklarda belirgin derecede gerileme olur. Epilepsi hastalarına ekmek vermeyi durdurursanız, hem ilaç ihtiyacı azalır, hem de geçirdiği nöbetler. Hislerinizi azaltan, yürümenizi zorlaştıran el ve ayakuçlarındaki sinir ucu iltihaplarının nedeni de buğdaydır. Sürekli baş ağrılarının en az yüzde 50’sinde glüten hassasiyeti saptanmıştır. Anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromlarında da buğdayın çok ciddi yeri var. Orta düzey otizmli çocuğa şeker ve buğday vermeyi kestiğinizde, hastalık hafif ya da yok denecek duruma kadar gelebiliyor. Şizofreni, psikiyatrik hastalıklarla tahıl arasındaki ilişkinin ilk tespit edildiği rahatsızlıktır. Çözümsüz gibi gelen şizofreninin bile glütenle bağlantısı var.”
MORFİN BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK GİBİ
Uzman Dr. Ferda Firdin, tüketimin yoğun olduğu kültürlerde ekmek kesildiğinde kişinin, aynen morfin bağımlılığından kesilmiş gibi büyük bir tepkiyle ekmek aradığını belirterek, “Ekmeksiz kaldım, eyvah aç kalacağım diye, mutsuz oluyor insanlar. O yüzden insanları ekmekten kurtarmak zor oluyor. Buğdaydan yapılmayan ama tadını ekmeğe benzettiğimiz gıdaları tüketmeleri konusunda hastaları ikna etmeye çalışıyoruz. Morfin bağımlılığından kurtulmak nasıl ki kolay değilse, ekmek bağımlılığından kurtulmak da o kadar zor. Ama mutlaka kurtulmak gerekiyor” dedi.

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