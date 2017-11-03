Bursa Barosu üyeleri, avukatlara yönelik saldırıları protesto etti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da avukatlar, son 4 ay içinde 4 avukata yapılan saldırıları protesto etmek amacıyla bugün duruşmalara girmeme eylemi yaptı, ardından düzenlenen yürüyüşe katıldı. Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun ve yönetcilerle birlikte Bursalı avukatlar, mslektaşlarına yönelik saldırıları kınamak için topluca \'Duruşmalara girmiyoruz\' pankartıyla yürüdü.

Bursa Adliyesi’nden başlayan yürüyüş, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekibinin kontrolünde, \'Avukata uzanan eller kırılsın\', \'Savunma susarsa herşey susar, savunma susarsa adalet ölür\', \'Savunma haktır, avukata dokunma\' sloganları eşliğinde Kent Meydanı\'na kadar devam etti. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, Gemlik’te öldürülen avukat Özgür Aksoy’un eşi avukat Çiğdem Aksoy’un da aralarında bulunduğu topluluğa hitaben Kent Meydanı\'nda konuşan Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, meslektaşlarına yönelik saldırılar sonucunda yakalanan failler hakkında basit yaralama, yaralamaya teşebbüs veya tehdit gibi suçlardan işlem yapıldığını söyledi. Altun, \"Bu da failleri cesaretlendirmektedir. Avukatı savunmaya karşı duran hiçbir hakim ve savcı meslektaşımızı, barolarımıza avukat olarak almayacağız. Duruşumuz nettir, başka barolar olursa itiraz edeceğiz\" dedi.

Bursa\'da son dört aylık süreçte, Gemlik\'te avukat Özgür Aksoy\'un öldürüldüğünü, Mustafakemalpaşa\'da avukat Seyfi Budak, Bursa\'nın Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesinde bir avukata ve son olarak da avukat Ahmet Cem Fırat\'a yönelik saldırılar olduğunu belirten Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, “Savunma susarsa her şey susar. Savunma susarsa adelet ölür. Bu nedenle meslektaşlarımızla birlikte bu farklılığı yaratmak için bugün yürüyoruz. İnşallah gerk kalmaz da sokaklara çıkmayı alışkanlık haline getirmeyiz. Ancak şiddet iklimi devam ettiği sürece biz yürüyeceğiz. Tüm yurttaşlarımızı duyarlı olmaya ve savunmaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü avukat yoksa savunma da yoktur” dedi.

\"İnşallah bir daha duruşmaya girmeme boykotu yapmayız” diyen Başkan Altun, “Biz 14 Eylül 2012 tarihinde yaptığımız boykotta \'Duruşmalara girmiyoruz\' yazılı pankart taşımıştık. Pankartın üzerinde o günün tarihi yazılıydı. Bu defa aynı yazı yazılı ama tarih yok. Çünkü gerekirse yarın, gerekirse bir hafta duruşmalara girmeyeceğiz, aynı pankartı açacağız. Ancak dileğimiz bu boykotun son olmasıdır\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI