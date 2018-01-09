Bursa Barosu, Suriyelilerin sorunlarının çözümü için önerilerde bulunacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, Suriyeli hukukçularla yaptığı görüşmede, Suriyeli göçmenlerin hukuki sorunlarının çözümüne engel olan pek çok eksiklik tespit edildiğini söyledi. Altun, saptadıkları sorunların çözümü için önerilerini Adalet Bakanlığı\'na ileteceklerini belirtti.

Bursa Barosu\'nun İl Göç İdaresi ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kentte yaşayan Suriyeli avukatlar Maison Hadkadour, Yahya Kojak ve Fawaz Al Hamam, tercümanları Eyman Osman ile birlikte baroyu ziyaret etti. Sayman avukat Metin Öztosun\'un da bulunduğu görüşmede Başkan Gürkan Altun öncelikle Bursa Valiliği İl Göç İdaresi ile birlikte yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Suriyeli göçmenlerin hukuki sorunlarının çözümü için mukayeseli hukuku bilenlere ihtiyaç olduğunu belirten Altun, özellikle Suriye\'de suç olmayan küçük yaşta evliliklerin Türkiye\'de sorun yarattığını ifade etti. Altun, suçla mücadelenin birlikte yapılması gerektiğini vurgulayarak çocuk ve kadın hakları komisyonları aracılığıyla toplu bilgilendirme çalışmaları yapabileceklerini belirtti.

HUKUK SİSTEMLERİ FARKLI

Görüşmenin ardından \"Mesleki anlamda bizimle aynı dili konuşan kişilere ihtiyacımız var\" diyen Altun şöyle konuştu:

\"Bu anlamda tek ve en önemli problemimiz, hem valilik hem de baro olarak bizim, doğrudan istihdam yapamayacak olmamız. Suriyeli hukukçulardan alınacak hizmetin bütçelendirilmesi konusunda Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı ile görüşeceğiz. Ayrıca, aile mahkemesi bulunan yerlere mutlaka bir Suriyeli hukukçu bilirkişi ya da danışman görevlendirilmesi için yine Adalet Bakanlığı\'nı harekete geçirmeye çalışacağız. Bursa Barosu olarak kendi yurttaşlarımız yanında uzun süredir koşulları uyan Suriyeli vatandaşlara da adli yardım hizmeti veriyorduk. Bu hizmet sırasında iki ülkenin farklı hukuk sistemleri ve dilden ötürü problemler yaşanıyordu. Bu konuda Bursa Valiliği İl Göç İdaresi ile çalıştık. Türkiye Barolar Birliği de tercüme ve iletişim problemleri için bir birim açtı. Ama sorunlar, kendi hukuk sistemine vakıf Suriyeli meslektaşlarımızla daha kolay aşılabilir düşüncesindeyiz. Bu arada bizim için de adli yardım hizmetinde görev alan meslektaşlarımıza, Milletlerarası Özel Hukuk dersi verme zorunluluğu doğmuştur.\"

Baro Başkanı Gürkan Altun, Suriyeli avukatlara, Türkiye\'de bilirkişilik ya da danışmanlık yapmak istiyorlarsa mutlaka Türkçe öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Altun, \"Ümit ediyoruz ki Suriye\'deki kirli savaş sona ersin, her Suriyeli huzur içinde yeniden evine barkına, toprağına dönsün\" diyerek konuşmasını bitirdi.



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