Bursa Barosu: İnsan hakları bir bilinçtir

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Barosu Başkanı Gürkan Altun, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin tüm dünyada kabul edilen belge olmasına karşın, bildiride yer alan temel hak ve özgürlüklerin halen yaşama geçirilemediğini savundu. Altun, \"İnsan hakları bir bilinçtir. İnsanın sahip olduğu hakların yanında devletin yükümlülüklerini ifade eder. Bir ihlalin sonuçlarını diğer bir ihlal ile çözmeye çalışan sistemin adalet dağıtmak hususunda maalesef ki hiçbir şansı yoktur\" diye konuştu.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, yönetim kurulu üyeleri ve meslektaşlarıyla basın toplantısı düzenleyen Bursa Barosu Başkanı Altun, açıklamalarına İnsan Hakları Evrensel Bildirisi\'nden bazı maddeleri okuyarak başladı. Türkiye’nin de içinde olduğu, Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerce kabul edilen temel hakların aradan geçen neredeyse 70 yıla rağmen hala ihlal edildiğini ve tartışma konusu olduğunu söyleyen Altun, Türkiye’nin 6 Nisan 1949’da kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde yer alan, esasen insanın insan olmaktan kaynaklanan evrensel haklarının ihlal edildiğine Yemen, Suriye, Irak, Filistin, Libya ve Afganistan’daki insanlık onuruna aykırı uygulamaları örnek gösterdi.

\"Savaşlar, sürgünler, ölümler insanlığı ve yarattığı uygarlıkların birikimi olan anıt eserleri, tarih ve kültür varlıklarını da yok etmektedir\" diyen Altun, şunları söyledi:

\"Ülkemizde de ne yazık ki durum iç açıcı değildir. OHAL süresince yayınlanan ve yine bu süreçle sınırlı olarak uygulanması gereken Kanun Hükmende Kararnameler (KHK) kalıcı hale getirilmiş, meclis devre dışı bırakılmış, hukuk güvenliği ortadan kaldırılmıştır. Bugün OHAL kaldırılmasına rağmen yeni kararname ve düzenlemeler ile OHAL’in sadece adı kalkmış, adeta olağan hale gelmiştir.\"

Altun, \"İnsan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin tek güvencesi, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Hukuk devletinin de belirleyici özelliği, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığıdır. Bursa Barosu olarak, hukukun üstünlüğünü, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini, yargı bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz” diyerek, sözlerini, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününü kutlar, hak ve özgürlüklerin egemen olduğu, aydınlık ve çağdaş yarınlar dileriz\" diyerek bitirdi.



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