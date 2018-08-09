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Bursa Adliyesi'nde hukuki kavramlar için 'Bilgi Afişi'

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet  Başsavcılığı, hazırlanan 'Bilgi Afişleri' ile hukuki kavramları vatandaşlara açıklıyor

09 Ağustos 2018 20:16

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet  Başsavcılığı, hazırlanan \'Bilgi Afişleri\' ile hukuki kavramları vatandaşlara açıklıyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların hukuki kavramları daha iyi anlayabilmeleri için bastırdığı \'Bilgi Afişleri\'ni adliye koridorlarına yerleştirildi. Afişlerde yer alan hukuki kavramlar Ceza ve Hukuk Muhakemesi\'nde sık karşılaşılan kavramlardan oluşuyor. Afişlerde mirasçılık belgesi, gaiplik kararı, müşteki, istinaf, gerekçili karar nedir, sorularına yanıt veriliyor.
Afişlerin insanlarda hukuk bilincinin gelişmesi için çok faydalı olacağına inandığını belirten Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, \"Hukuk kavramları ülkemizde vatandaşlarımızın ancak zorunlu olarak maruz kaldıklarında ilgilendikleri kavramlar, hazırladığımız afişler sayesinde vatandaşlarımız adliye koridorlarında gezinirken, afişleri okuyarak, karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri hukuk kavramları hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Bu afişleri zamanla daha da geliştirerek vatandaşlarımızın kafasındaki hukuki soru işaretlerini gidermeyi planlıyoruz\" dedi.
Bursa Adliyesi içerisinde birden fazla noktada sergilenecek olan afişler, renkli görüntüleri ve tasarımlarıyla vatandaşlar ve adliye personeli tarafından ilgi ile karşıladı.

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