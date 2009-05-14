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Yaşam

Bursa 112 acil satıldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 3 adet 112 acil istasyonunu doktor, yardımcı personel ve ambulans şoförüyle birlikte sattı.

14 Mayıs 2009 03:00

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 3 adet 112 acil istasyonunu doktor, yardımcı personel ve ambulans şoförüyle birlikte sattı. İhaleyi kazanan çöp poşeti imalatçısı firma her istasyon için 27 bin TL ödedi. Satışın hukuka aykırı olduğunu öne süren Bursa Tabip Odası, iptal davası açmaya hazırlanıyor

Akşam gazetesinin haberine göre; Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde 22 Nisan günü 3 adet 112 Acil Yardım İstasyonu doktor, yardımcı sağlık personeli ve ambulans şoförüyle birlikte hizmet satın alımı için ihale düzenlendi. İhaleye 6 firma katıldı.

Kazanan ise 'çöp poşeti' imalatıyla uğraşan 'EST Turizm Poşet Ambalaj' adlı şirket oldu. Şirket, Acil Yardım İstasyonları'nın her birine 2 yıl için 27 bin TL ödeyecek.

Teknik şartnamede, ambulansların, personelle birlikte hastane öncesi acil yardım hizmetlerinde (hastaya gidilmesi, müdahale edilmesi, stabilizasyonunun sağlanması ve gerektiğinde bir kuruma nakledilmesi) kullanılmak üzere hizmet alımı yoluyla temin edileceği belirtildi.

Sağlık personelinin maaşlarını ödeyecek

İdari şartnamede ise, her ambulansta en az 5 doktor, 5 yardımcı sağlık personeli ve 5 ambulans şoförünün çalıştırılacağı ifade ediliyor. İhaleyi alan firma sağlık personelinin maaşlarını da ödeyecek

Görevlilere yapılacak ödemelere ilişkin ifadelerde ise sıkıntı olduğu görüldü. İfade şöyle: 'Doktorlara net asgari ücretin yüzde 300 fazlası, yardımcı sağlık personeline de yüzde 100 fazlası verilecek. Doktorlar ve yardımcı sağlık personeli sigortalı değil part-time çalışacak. Dolayısıyla emekli kesenekleri yaklaşık maliyete dahil edilmemiştir. Şoföre brüt asgari ücretin yüzde 50 fazlası ödenecek.'

Malzeme ve bakım devletten

Firma tarafından harcanan tıbbi sarf malzemeleri ise Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Ambulanslarda ve istasyonlarda kullanılacak telsiz, haberleşme cihazlarının bakımı da müdürlüğe ait olacak.

Tabip Odası iptal davası açıyor

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Aslanhan ise, ihalenin yapılacağını öğrendikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü'nü uyardıklarını söyledi.

İhalenin yalnızca ambulans kiralanmasıyla sınırlı olmadığını, hekim ve diğer sağlık personeli tarafından verilen sağlık hizmetlerinin de satın alınmasının söz konusu olduğunu belirten Aslanhan, özellikle bu yanıyla hukuka aykırılıklar içeren ihalenin iptali için dava açacaklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, talebin Sağlık Bakanlığı'ndan geldiğini, yakında tüm Türkiye'ye yayılacak olan uygulama için Bursa'nın pilot il seçildiği ve ihalenin bu amaçla gerçekleştirildiği yanıtını verdi.

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