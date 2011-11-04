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Yaşam

Burs ve öğrenim kredileri yatırıldı ANKARA (A.A)

04 Kasım 2011 14:10

-Burs ve öğrenim kredileri yatırıldı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), öğrencilerin burs ve öğrenim kredilerini bugünden itibaren banka hesaplarından çekebileceklerini bildirdi. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın talimatıyla burs ve öğrenim kredilerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti. Öğrencilerin burs ve öğrenim kredilerini bugün, Ziraat Bankasının herhangi bir ATM'sinden alabileceklerini bildiren Albayrak, burs ve öğrenim kredisi miktarının aylık 240 TL, yüksek lisans öğrencilerine aylık burs/öğrenim kredisi miktarının 480 TL ile doktora öğrencilerine ise 720 TL ödendiğini ifade etti. Albayrak, başarılı öğrencileri desteklemek için son 7 yıldır ÖSS sonucuna göre tüm dallarda ilk 100'e giren öğrencilere ve son 6 yıldır amatör spor dallarından herhangi birinde milli olmuş, yüksek öğrenim öğrencilerine aylık 720 TL burs verildiğini kaydetti.

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