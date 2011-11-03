-Burs ve öğrenim kredileri bayram öncesinde ödenecek ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, öğrencilerin burs ve öğrenim kredilerini bayram öncesinde alabileceklerini duyurdu. Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunca her ayın 7'sinde ödenen burs ve öğrenim kredilerinin, Kurban Bayramı nedeniyle bu ay 5 Kasım 2011'de ödeneceği belirtildi. Öğrencilerin burs veya öğrenim kredilerini 5 Kasım 2011 tarihinde T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir ATM'sinden alabileceklerinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Burs ve öğrenim kredisi miktarı aylık 240 TL'dir. Yüksek lisans öğrencilerine aylık burs/öğrenim kredisi miktarının 2 katı olan 480 TL, doktora öğrencilerine ise 3 katı 720 TL ödenmektedir. Başarılı öğrencileri desteklemek için son 7 yıldır ÖSS sonucunda tüm dallarda ilk 100'e giren öğrencilere ve son 6 yıldır amatör spor dallarından herhangi birinde milli olmuş, yüksek öğrenim öğrencilerine aylık burs tutarının 3 katı 720 TL burs verilmektedir.''