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Yaşam

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN EK SÜRE ANKARA (A.A)

29 Mart 2011 13:27

-BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN EK SÜRE ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - YURTKUR, burs ve kredi başvurusunda bulunup taahhüt senetlerini zamanında teslim edemeyen öğrenciler için bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar ek süre tanıdı. YURTKUR'dan yapılan açıklamada, 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde kredi ve burs için başvuran, ancak taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrenciler için ek süre tanındığı kaydedildi. Açıklamada, öğrencilerin taahhüt senetlerini noterde tanzim ve tasdik ettirerek 4 Nisan'a kadar YURTKUR'a iletmeleri halinde, bu öğrencilerin burs veya öğrenim kredilerinin 11 Nisan 2011'de ödeneceği belirtildi.

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