Burs ve kredi başvuruları 20 Ekim'de

Ek yerleştirme ile yükseköğretim programlarına yerleştirilen öğrencilerden burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyenler, 20-22 Ekim tarihleri arasında YURTKUR'a başvurabilecek.



Ek yerleştirme ile yükseköğretim programlarına yerleştirilen öğrencilerden burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyenler, 20-22 Ekim tarihleri arasında Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) başvurabilecek.



YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, kurum tarafından, 2008-2009 öğretim döneminde ek yerleştirme uygulaması ile ÖSYM tarafından herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrencilere burs, öğrenim ve katkı kredisi müracaat hakkı tanındığını ifade etti.



Albayrak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen ek yerleştirme öğrencilerinin 20-22 Ekim tarihleri arasında kurumun www.kyk.gov.tr adresinden müracaatta bulunabileceklerini kaydetti.

