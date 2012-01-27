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Yaşam

Burs, öğrenim ve katkı kredisi ödemeleri ANKARA (A.A)

27 Ocak 2012 13:24

-Burs, öğrenim ve katkı kredisi ödemeleri ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (YURTKUR) burs, öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, taahhüt senetlerini 31 Ocak'a teslim etmeleri halinde 6 Şubat'ta, 10 Şubat'a kadar teslim etmeleri halinde ise 6 Mart'ta ödeme yapılacak.   YURTKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, burs, öğrenim ve katkı kredisi değerlendirme sonuçlarının 15 Aralık 2011'de açıklandığı anımsatıldı.  Buna göre, öğrenciler taahhüt senetlerini 10 Şubat 2012 tarihine kadar herhangi bir noterde, tanzim ve tasdik ettirerek kurumun bölge ve/veya yurt müdürlüklerine teslim edecek. Bölge ve/veya yurt müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise ''Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci/Ankara'' adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına postayla gönderecek veya elden teslim edecek. Taahhüt senetlerini 30 Aralık 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edenlerin burs/öğrenim kredisi ödemelerinin 6 Ocak 2012 tarihinde yapıldığı anımsatılan açıklamada, taahhüt senetlerini 31 Ocak'a kadar teslim edenlerin burs kredi ödemelerinin 6 Şubat'ta, 10 Şubat'a kadar teslim edenlerin ise 6 Mart'ta yapılacağı kaydedildi. 

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