-BURS BAŞVURULARINDA EK SÜRE ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, kredi ve burs müracaatları sonrasında taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrencileri için ek süre verildiğini bildirdi. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada 2010-2011 öğretim döneminde kredi ve burs müracaatları sonrasında taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrenciler için 3-14 Ocak 2011 (14 Ocak 2011 dahil) tarihleri arasında ek süre verildiğini belirtti. Taahhüt senetlerini noterde tanzim ve tasdik ettirerek kuruma teslim etmeleri halinde bu öğrencilerin burs veya öğrenim kredileri 27 Ocak 2011 tarihinde ödenecek.