T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BURS BAŞVURULARINDA EK SÜRE ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 11:44

-BURS BAŞVURULARINDA EK SÜRE  ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, kredi ve burs müracaatları sonrasında taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrencileri için ek süre verildiğini bildirdi. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada 2010-2011 öğretim döneminde kredi ve burs müracaatları sonrasında taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrenciler için 3-14 Ocak 2011 (14 Ocak 2011 dahil) tarihleri arasında ek süre verildiğini belirtti. Taahhüt senetlerini noterde tanzim ve tasdik ettirerek kuruma teslim etmeleri halinde bu öğrencilerin burs veya öğrenim kredileri 27 Ocak 2011 tarihinde ödenecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24