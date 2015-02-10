Bürokratların vekillik için başvuru süresi sona erdi; işte istifa eden isimler

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan çok sayıda bürokrat 7 Haziran seçimlerinde aday olabilmek için görevlerinden istifa etti. İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga istifa eden isimler arasında yer aldı. Ankara’da görev yapan çok sayıda ismin yanı sıra önemli bir istifa haberi de Kayseri'den geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki istifa ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, bağlı olduğu bakanlığın başındaki isim olan Çağatay Kılıç'ın bölgesinden aday oldu.

Milli İstaibarat Teşkilatı Müşteşarı Hakan Fidan'ın istifası tartışma yaratırken, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Kaymakcan, Çorum'dan milletvekili adayı olmak üzere sabahın ilk saatlerinde istifa etti.

Kendi Bakanı'nın seçim bölgesinden aday oldu

Zeynep Gürcalı'nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, aday olmak için istifa eden bürokratlara Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden de katıldı. Özden, beraber çalıştığı Bakan'ın Çağatay Kılıç'ın seçim bölgesi olan Samsun’dan aday adayı.

Uzun yıllardır bürokrasinin önemli kademelerinde görev yapan ve Türkiye'yi çeşitli uluslararası toplantılarda ve organizasyonlarda temsil eden Kamuran Özden, istifasını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a sundu.

Sosyal medya'dan destek var

Özden, Samsun’un 14 binin üzerinde takipçi sayısıyla en büyük sosyal medya platformu olan Samsun Haber Merkezi adlı twitter hesabının bu ay başında twitter ve facebook üzerinden yaptığı ankette, yüzde 25 ile en yüksek oyu almıştı.

Bakan Yardımcısı Metin de istifa etti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olan Fatih Metin, milletvekilliği için görevinden istifa etti. Fatih Metin'in Bolu'dan Ak Parti Milletvekili aday adayı olacağğı öğrenildi. Fatih Metin yazılı açıklamasında, "13,5 yıldır hemşerilerimin verdiği desteği her zaman arkamda hissettim ve bu destekle memleketime kazandırdığımız hizmetlerin neferi oldum. Bu desteklerinizden cesaret alarak şimdi yine, yeniden Parlamento çatısı altında Bolu'mu temsil etmek için sizlerden yetki ve destek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Erzurumlu danışman Bursa'dan aday

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in en yakın çalışma arkadaşı ve Başdanışmanı Yüksel Yeni de Ak Parti'den milletvekili olmak için istifa etti. Erzurumlu olan Yeni'nin Bursa'dan aday olacağı öğrenildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

AKP Genel Merkezi tarafından milletvekili adaylığına onay çıkan tek Belediye Başkanı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bu sabah itibarıyla istifasını verdi.

Kayseri’de 20 yıldır Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Özhaseki, AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevini bıraktı. Özhaseki’nin yerine, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi cuma günü toplanarak yeni başkanını seçecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çelik’in adı geçiyor.

Dışişleri'nden MHP'ye...

İstifa rüzgarı, Büyükelçileri de vurdu. Dışişleri Bakanlığı'nda da, istifalar art arda geliyor. Daha önce Filistin ve Türkmenistan Büyükelçilik görevlerinde bulunan Hüseyin Avni Bıçaklı, ilk istifa eden Büyükelçi oldu. Bıçaklı, memleketi Isparta'dan, MHP'den aday olacak.

İstifası beklenen bir diğer Büyükelçi ise, halen Dışişleri'nde ikili işler genel müdürü olarak görev yapan Hulusi Kılıç, daha önce Bakü büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Büyükelçi Kılıç'ın AK Parti'den aday olması bekleniyor.

Kırşan ve Tosun da istifa etti

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kırşan ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi, Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Dr. Şanal Tosun da AK Parti'den aday adayı olmak için istifa etti.

Bir istifa da TMSF'den

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Ümit Güner'in de Ak Parti'den Muş Milletvekili aday adayı olmak için istifa edeceği öğrenildi.

Bir diğer istifa haberi de TMSF'den geldi. TMSF Varlık Yönetimi Dairesi Başkanı Hasan Köroğlu da, milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Köroğlu'nun AK Parti Gaziantep aday adayı olacağı öğrenildi.

Basın Müşaviri Çetin istifa etti

7 Haziran seçimlerinde aday olmak için Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin de Başbakanlık’a istifasını verdi. Çetin, AK Parti’den İzmir Milletvekili aday adayı olacak.

Ankara'da 18 yıl aktif gazetecilik yapan Çetin, son dönemde Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Emrullah İşler ve Yalçın Akdoğan'a basın danışmanlığı yaptı.

TCDD Genel Müdürü de istifa etti

2002 Aralık ayından beri TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Süleyman Karaman, siyasete atılmak amacıyla görevinden ayrıldı. Karaman, 2003 yılından itibaren Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleri başta olmak üzere 100'ü aşkın demiryolu projesinde görev aldı.

Ömer Faruk Eminağaoğlu da siyasete giriyor

YARSAV eski başkanlarından, son olarak Yargıçlar Sendikası Başkanı olan Çankırı Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu da siyasete giriyor.

Hem Yargıçlık görevinden hem de Yargıçlar Sendikası'ndan istifa eden Eminağaoğlu, CHP'den aday adayı olacağını açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu üyesi de istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Üyesi Avukat Hüseyin Aydın da milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

Dışişleri Bakanlığı Diplomatı Vahit Özdemir de istifa etti

Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından konsolos Vahit Özdemir, AK Parti Nevşehir Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Vahit Özdemir, yaptığı açıklamada, "Dünya lideri , Kadim Dostum Muhterem Reisicumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli önderliğinde ve Başbakanımız Davutoğlu Ahmet Hocamızın rehberliğinde ülkemizin şaha kalkıp dünyada yıldız bir ülke haline geleceğine yürekten inanıyorum. Bürokrasi ve diplomasi tecrübemi Aziz Milletimin ve memleketim Nevşehir'in hizmetine sunabilmek amacıyla fahri kurucusu olduğum AK Parti'den Nevşehir Milletvekili Aday Adaylığı için görevimden istifa ediyorum" dedi.

Baykan da istifa etti

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mehmet Baykan tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "9 Eylül 2011 günü atandığım Spor Genel Müdürlüğünün, 30 yıla yakın süredir hizmetinde bulunduğum Türk sporunda bugüne kadar en onur duyduğum görev olduğunu tüm samimiyetimle belirtmek isterim. Yeni kurulmuş, icracı bir bakanlık haline gelmiş Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın değişim döneminde Spor Genel Müdürlüğü'nün bir neferi olarak Hakkari'den Edirne'ye tüm il ve ilçe teşkilatlarında, genel müdürlük merkezinde güzel ülkemizin gençliği ve sporu adına görev yapmaktan şeref duyduğum tüm mesai arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ederim. Spor tarihimizin en yüksek katılımını sağladığımız 2012 Londra Olimpik ve Paralimpik Oyunlarından yine spor tarihimizde en fazla madalya kazandığımız Akdeniz Oyunları'na, insana ve tesisleşmeye dair yapılan ve de devam edecek olan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, Engelliler İl Spor Merkezleri gibi sayısız hizmet ve projeleri Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanım Ahmet Davutoğlu'nun teveccühleri, Sayın Gençlik ve Spor Bakanım Akif Çağatay Kılıç'ın direktifleri doğrultusunda değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirmek şahsım için tarifsiz bir mutluluk olmuştur. Gençlik yıllarımın en aktif ve heyecanlı yılları vatanımızın geleceği için siyaset yaptığımız yıllardı, bugün yine aynı heyecan ile bu topraklara ve insanına hizmet aşkıyla milletvekilliği aday adayı olmak için genel müdürlük görevimden istifa etmiş bulunuyorum."

Milletvekilliği için 4 istifa

Adalet Bakanlığı'nda genel seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Adnan Boynukara, Adalet Bakanlığı Müşaviri Burhan Güvenç, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Adalet Bakanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Tarlacı istifa etti.

O bakanlıktan 3 istifa...

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman, Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Akif Özkaldı ile Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Cihan Pektaş, Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak üzere bugün istifa ettiler.

Merkez valisi Koçdemir'den istifa

Merkez Valisi Dr. Kadir Koçdemir, 7 Haziran’da yapılacak seçimlerde memleketi olan Bursa’dan MHP milletvekili adayı olmak için istifa etti. Koçdemir, 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde de MHP’den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmıştı.

Yerel seçimler sonrası yeniden merkez valiliği görevine dönen Dr. Kadir Koçdemir, memleketi Bursa ve ülkesine hizmet etmek için aday adayı olduğunu açıkladı. Koçdemir, 'Mevlam, sizin için en hayırlınız başkalarına faydası olandır' buyuruyor. Ülkemiz zor bir dönemden geçerken değil elimizi, gövdemizi taşın altına koymanın zamanıdır. Vatan borcu hayatımın en anlamlı ve en kutsal borcu. Şimdi ödemenin zamanı. Aday adayı olmam için gönül koyan, büyük destek veren tüm Bursalılara ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Burdur, Elazığ, Eskişehir valiliği ve son olarak merkez valisi olan Dr. Kadir Koçdemir, 30 Mart’taki yerel seçimde yüzde 15.3 oy alarak üçüncü sırada yer almıştı.

KYK’nın hem eski, hem yeni müdürü istifa etti

Bürokrat istifalarındaki son günde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda uzun süre görev yapmış iki ayrı isimden, iki istifa geldi.

Kurum'un hem eski, hem de yeni Genel Müdürleri, milletvekili adayı olabilmek için istifalarını verdiler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun eski Genel Müdürü Hasan Albayrak, bu görev sonrasında Başbakanlık Müşaviri olarak atanmıştı. Albayrak, Müşavirlik görevinden, vekil adayı olmak için istifa etti.

Aynı saatlerde, Kredi ve Yurtlar'ın mevcut Genel Müdürü'nden de istifa haberi geldi. Genel Müdür Recep Kaymakcan, AKP'den Çorum adayı olmak üzere görevinden ayrıldı