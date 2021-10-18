Bürokratlara "Mafyatik düzene hizmet etmeyin" diyerek seslenen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memurlara ve bürokratlara yönelik sosyal medya hesabından yaptığı çağrı için Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Satın Alma Müdürü Paşa Taşyürek suç duyurusunda bulundu.
Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Satın Alma Müdürü Paşa Taşyürek, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun "Vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz" dediği sözleri üzerine CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Ekim 2021 tarihinde birçok medya organında yayınlanan ve aynı zamanda Twitter üzerinden paylaşılan videoda bu ülkede devletine hizmet etmekte olan bürokratlara açık bir şekilde iftira attığını ve bununla yetinmeyip tehdit ettiğini ileri süren ve suç duyurusu için Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren Paşa Taşyürek, dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verdi.
"Tehdit ve iftiralarda bulundu; bu sözleri sarf ederken bizleri ne duruma düşürdüğünü anlamalı"
Taşyürek, dilekçesinin devamında Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere tehdit ve iftiralarda bulunmuştur. Ben yaklaşık 3 yıldır Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünde satın alma müdürlüğü görevini yürütüyorum, şu ana kadar hiçbir siyasi erk tarafından illegal bir konu için aranmadım. Kılıçdaroğlu da eski bir bürokrat olarak bu sözleri sarf ederken bizleri ne duruma düşürdüğünü anlamalı bürokratlara attığı bu iftira ve yaptığı bu tehdit açıklamasının gereğini yüce adaletimize bırakıyorum. Bu konu ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve devletimiz bürokratlarına yapılan bu suçlamalar için de kamu davası açılmasını talep ediyorum” dedi.
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|CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum. Unutmayın, Türkiye devletini şahıs devletine değiştirmiş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına zorlanmış bir kısım devlet memurları var bazıları çok baskı altında bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı eminim ki; ‘efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık’ diyecekler. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin” ifadelerini kullanmıştı.