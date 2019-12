-Bürokratlar Vanlı öğrenciler için seferber oldu ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürlerin kurduğu Uluslararası Yöneticiler Derneği (YÖNETDER) başlattığı ''Van İçin Kardeşlik İçin El Ele'' kampanyasıyla, Van ve Erciş'te ailesi depremden zarar gören bin ortaöğretim öğrencisine, bir yıl süreyle her ay 150 TL burs imkanı sağlayacak. Kamu, üniversite ve özel sektörden üst düzey yöneticileri bir çatı altında toplayarak meydana gelecek sinerjiyi yine Türk milletinin hizmetine sunmayı amaçlayan dernek, yaklaşık 600 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 bin 600 kişinin yaralandığı Van depreminin yaralarını sarmak için harekete geçti. Ailesi depremden zarar gören bin öğrenciye 1 yıl boyunca ayda 150 TL burs imkanı sağlayacak dernek, maddi imkanı zayıf öğrencilerin ücretsiz yararlanacağı 3 okuma salonu ile 1 öğrenci yurdu yapılmasını da hedefliyor. Bürokratlar ayrıca Kurban Bayramı'nda Van ve Erciş'e giderek, depremzedelerle birlikte olacak, dertlerini paylaşarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak. YÖNETDER Genel Başkanı ve eski Bayındırlık Müsteşarı Önder Kıraç, ''Bizim de içimizi sızlatan bu acı olayda, 'Depremzedelere nasıl yardımcı olabiliriz, buradaki acıları nasıl hafifletiriz' diye dernek yöneticilerimiz bir araya geldi ve kampanya başlatmaya karar verdik'' diye konuştu. -''Yurt yapımı için iş adamlarını da seferber ettik''- Kıraç, ''burs verilecek öğrencilerin belirlenip belirlenmediği'' sorusu üzerine, sivil toplum kuruluşlarından, sıkıntı yaşayan, ailesini kaybeden veya ekonomik gücü yeterli olmayan öğrencilerin tespitini istediklerini belirterek, ''Şu anda 500'ü aşkın öğrenci ismi geldi TC kimlik numaralarıyla birlikte. Bunu bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bursu, bu öğrencilerimizin direk hesaplarına yatıracağız'' diye konuştu. Deprem bölgesinde yıkılan bir yurdun olduğu ve okuma salonlarının da çalışılamaz durumda olduğuna ilişkin bilgi edindiklerini ifade eden Kıraç, ''Dernek olarak yönetimdeki arkadaşlarla, çeşitli iş adamlarını da seferber ederek, orada yurt yapımı için ayrıca çalışma başlattık, sözlerini aldık. Hedefimiz 1 öğrenci yurdu ve 3 okuma salonunu tamamlamak'' dedi. -Kampanyaya katılım için- Öte yandan, kampanyaya katılmak isteyen bürokratlar ve özel sektör yöneticilerinin, derneğe telefon, faks veya e-posta ile başvurarak irtibat bilgilerini, kaç öğrenciye burs vereceklerini veya nasıl destek olacaklarını bildirmeleri yeterli olacak. Kampanya hesap numarası ise şöyle ''Bank Asya Ankara Balgat Şubesi IBAN No: TR240020800102028076990005, Hesap No: 102-2807699-5''