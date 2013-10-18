360 öğrenciyi etkileyecek 'bürokratik inatlaşma' ihale ile sona erecek

İstanbul Valiliği, depreme dayanıksız olduğu 2 yıl önce tespit edilen ancak bahçesindeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı bina yüzünden yıkılamayan Kadıköy’deki Semiha Şakir İlkokulu’nun gelecek eğitim yılı güçlendirilmiş binasında eğitime başlayacağını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada okulun yıkılıp yeniden yapılması planında ihale aşamasına gelindiğini, İl Müdürlüğü’ne bağlı bina için de kiralık yer arandığı belirtildi.

Dün "360 öğrencinin hayatı bürokratik inatlaşmaya emanet" başlığı ile verilen haberde depreme dayanıksız Kadıköy Semiha Şakir İlkokulu’nun iki yıldır, bahçesindeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı bina yüzünden yıkılmadığı ortaya çıkmıştı. Habere göre: İstanbul Valiliği’nin kamu binalarının depreme karşı hazır hale getirilmesi için 2 yıl önce yaptığı analiz çalışmasında Kadıköy’deki Semiha Şakir İlkokulu depreme dayanıksız çıktı.

1999 yılı öncesinde yapılan okulun İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi kapsamında yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. Proje hazırlandı.

Proje hazırlanırken okul binası ile aynı arazide bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürülüğü Kadıköy Aile Danışma Merkezi binasının yıkılıp arazisinin okul alanına katılması hesaplandı. Ancak tam uygulamaya geçileceği sırada ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü karara itiraz etti.

İki kurum arasında inatlaşma devam ederken yaklaşık 360 öğrenci ‘Yıkılması gerek’ denilen okulda kaldı. 2 yıl süren yazışmalardan bir türlü sonuç alınamadı, öğrenciler depreme dayanıksız binada eğitim yapmaya devam etmişti.

O bina kiralık yer arıyor, yeni okul seneye tamam

İstanbul Valiliği, yıkılıp yeniden yapılma kapsamına alınan Semiha Şakir İlkokulu ile ilgili projelendirme çalışmalarının İSMEP Koordinatörlüğü tarafından bitirildiğini ve ödenek planlaması da yapılarak ihale aşamasına gelindiğini belirtti. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “2 ay içerisinde tamamlanacak ihale sonrası okulumuzun önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi sağlanacaktır. Söz konusu haberde bahsedilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne bağlı Kadıköy Aile Danışma Merkezi de bu süreçte yeni bir hizmet binasına taşınmak için kiralama arayışlarını halen devam ettirmekte olup uygun bir yer kiralanması durumunda en kısa sürede taşınma işlemi tamamlanacaktır.”

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