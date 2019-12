-BÜROKRASİNİN ENGELLERİ ''KAĞIT''TA İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Sinemaseverler bu hafta 5'i yabancı 1'i yerli 6 filmle buluşacak. Sinan Çetin'in yönettiği ve Öner Erkan, Ayşen Gruda, Zeynep Beşerler ile Asuman Dabak'ın oynadığı ''Kağıt'' filmi, bürokrasinin engelleri ve dram sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek. İlk sinema filmini çekmeye çalışan Emrah'ın başından geçenlerin anlatıldığı film şöyle gelişir: ''Babası Mehdi Bey, Emrah'ın eczacı olacağına inanıyordur. Arkadaşları ve annesi Şahane Hanım'ın da desteğiyle para bulan Emrah'ın karşısına bürokrasinin çarkları çıkar. Hayalleriyle Emrah arasında, sansür kurulu başkanı Müzeyyen Hanım'dan alacağı son bir imza kalmıştır. Ama bu kolay olmayacaktır. Resmi otoritenin karşısına dikilen Emrah'ı hiç de hoş olmayan gelişmeler beklemektedir.'' Dominic Sena'nın yönettiği ve Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore ile Robert Sheehan'ın oynadığı ''Cadılar Zamanı'' (Season of the Witch) filmi, aksiyon, dram ve savaş sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Yıllarca savaştıktan sonra evlerine dönen iki yakın arkadaşın hikayesinin anlatıldığı filmin konusu şöyle: ''Savaştan dönen iki arkadaş, vebanın her şeyi yakıp yıktığını görür. Kilisenin ileri gelenleri bir kızı cadılıkla suçlamaktadır ve onlara göre bütün olanların sorumlusu odur. İki arkadaşın bu kızı çok uzaklardaki bir manastıra götürmeleri emredilir, ancak bu yolculuk, onların dünyanın kaderini belirleyecekleri bir maceraya dönüşecektir.'' Anurag Basu'nun yönettiği ve Hrithik Roshan, Barbara Mori, Luce Rains ile Kangana Ranaut'nun oynadığı ''Tehlikeli Aşk'' (Kites) filminde, romantizmin yanı sıra aksiyon ve gerilim sahneleri yer alıyor. Filmde olaylar şöyle gelişir: ''Ağır yaralı bir adam, Meksika çölünün sert arazisinde çöl sıcağında ölüme terk edilir. Bu kişi J'dır. Bir zamanların tasasız genç adamı. Şimdinin aranan suçlusu... Onu hayatta tutan tek şey, büyük aşkı Natasha'yı bulmaktır. Natasha başka bir kişiyle nişanlıdır, ama J'ye kavuşacağına emindir. Bu büyüleyici güzellikteki kadın, hayatına girdiği erkeklerin yaşamını sonsuza dek değiştirir.'' Edward Zwick'in yönettiği ve Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt ile Hank Azaria'nın oynadığı ''Aşk Sarhoşu'' (Love & Other Drugs) filminde, romantik komedi tadındaki görüntüler izleyicilerle buluşacak. Film, karizmatik, fakat pek başarı yakalayamamış bir kişi olan Jamie'nin hikayesini anlatıyor. Filmin konusu şöyle: ''Jamie, sonunda aradığı başarıyı Viagra mümessilliği yapmaya başladığında bulur. Yeni işi ve tesadüfler, onu Maggie ile karşılaştırır. Maggie ve Jamie'nin aralarında gelişen ilişki sürprizler içermektedir. Zira ilkelerinden taviz vermemeye alışkın iki insan da aynı uyuşturucunun, aşkın etkisi altındadır.'' Luca Guadagnino'nun yönettiği ve Tilda Swinton, Edoardo Gabbriellini, Flavio Parenti ile Alba Rohrwacher'ın oynadığı ''Benim Adım Aşk'' (Amore - I am Love) filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Trajik bir aşk hikayesini konu alan filmde olaylar şöyle gelişir: ''Zengin bir ailenin hasta olan büyükbabası, işi oğluna ve torununa bıraktığını ilan eder. Evin hanımı Emma, kocasının iş seyahatleri ile kızının okul için evden ayrılmasıyla kendini yalnız hissetmeye başlar ve oğlunun aşçı arkadaşıyla bir ilişki yaşamaya başlayınca kendini yeni bir dünyanın içinde bulur.'' Tom McGrath'ın yönettiği ve Will Ferrell, Brad Pitt ile Tina Fey'in seslendirdiği ''Megazeka'' (Megamind) animasyon filmi, komik bilim kurgu sahneleriyle çocukların ilgisini çekecek. Filmin konusu şöyle: ''Megazeka, dünyanın en zeki süper kötü kahramanıdır. Her yolu deneyerek Metro City'yi ele geçirmeye çalışır, ancak Metro Man olarak bilinen süper kahraman dolayısıyla başaramaz. Metro Man yenilmez bir kahramandır. Ta ki bir gün Megazeka tarafından öldürülene dek. O andan sonra Megazeka'nın hayatta hiçbir amacı kalmamıştır. Süper kahramansız bir süper kötü kahraman olmanın hiçbir anlamı yoktur.''