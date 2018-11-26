"Bürokraside tüm taşlar yerinden oynayacak"

Cumhurbaşkanlığı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyon cetvellerinin yeniden düzenlenerek oluşturulacak taslaklarını istedi. Taslaklar 9 Aralık’a kadar Cumhurbaşkanlığı’na iletilecek. Cumhurbaşkanlığı da taslaklar üzerinden tüm kamu bürokrasisindeki kadro yapılanmasını yenileyebilecek. Cumhurbaşkanlığı, 9 Ocak 2019’dan itibaren tüm kamuda yeni kadrolar açabilecek, boş kadroları kapatabilecek, dolu kadroların pozisyon ve derecelerini değiştirebilecek. Tüm kamu bürokrasisindeki kadro yapılanmasını değiştirebilecek olan Başkanlık sisteminin "tüm taşlar yerinden oynatacağı" şeklinde yorumlanıyor.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre 24 Haziran seçimleri ile kurulan Başkanlık sisteminin 10 Temmuz tarihli ikinci Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bürokrasinin genel kadro ve usulü yeniden düzenlenmişti. Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılması yetkisi Başbakanlık’tan alınarak Cumhurbaşkanlığı’na verilmişti. Böylece; 657 sayılı yasaya tabi memurların kadroları, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanların kadroları, öğretim elemanı kadroları, sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarının 2 no’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine eklenecek cetvellerle düzenlenmesinin önü açıldı.

Kararname ile; Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kuruluşlar veya bakanlıklarca hazırlanan kadro ihdas tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilmesi ve kararname taslağı olarak Cumhurbaşkanlığı’na sunulması usulü benimsendi.

Devletteki bu yeni düzene uyum sağlanması için kararnameye bir geçici madde eklendi. Kararnameye eklenmesi öngörülen yeni cetveller ile cetvellerde yer alacak kadro ve pozisyonların altı ay içinde hazırlanacağı belirtildi.

"9 Ocak’ta onaya sunulmalı"

Kararname ile tanımlanan 6 aylık uyum sürecinin tamamlanmasına yakın Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü harekete geçti. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen talimatta, “kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyon cetvellerinin 9 Ocak 2019 tarihine kadar düzenlenerek Cumhurbaşkanı onayına sunulması gerekmektedir” denildi. Yazıda, “Bu kapsamda, kadro ve pozisyon cetvellerine ilişkin taslakların hazırlanarak 9 Aralık 2018 tarihine kadar gönderilmesi” istendi. Bu tarihe kadar Cumhurbaşkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği yapabilecek. Boş kadrolar üzerinde ihtiyaca göre sınıf, unvan ve dereceleri değiştirebilecek, boş kadroları iptal edebilecek.

Söz konusu kararname ile bürokratik kadroları belirleme gücünü eline alan Cumhurbaşkanlığı, söz konusu kadrolara yapılacak atamaları ise bir sonraki kararname ile yetkisine almıştı. Bu kararname ile Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Savunma Sanayii Başkanı, Bakan Yardımcıları, TRT Genel Müdürü, Merkez Bankası Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, valiler, büyükelçiler, TMSF Başkan ve üyeleri, YÖK üyeleri gibi çok sayıda kurum ve kuruluşta atama yetkisi tek imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararı’na bırakılmıştı.